Banská Bystrica zdolala Nitru 3:2 po predĺžení
Autor TASR,aktualizované
Nitra 21. decembra (TASR) - Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica zvíťazili v nedeľňajšom zápase 31. kola Tipsport ligy na ľade HK Nitra 3:2 po predĺžení. „Corgoni“ prehrali v domácom prostredí už piaty duel za sebou a vedúci Slovan Bratislava sa vzdialil druhej Nitre na rozdiel troch bodov. Banská Bystrica poskočila na 5. miesto o bod pred Poprad.
Hostia v prvom dejstve výborne bránili stredné pásmo, čím znepríjemňovali hru Nitranom. „Barani“ sa navyše ujali vedenia, keď v 7. minúte prepálil všetko pred sebou v presilovej hre a americký obranca Andrew Lucas. Nástup do prostrednej časti mali lepší „corgoni“ a odmenou im boli góly Jesseho Grahama a Josha Passolta, ktorými otočili priebeh. Rozhodnúť mohol v tretej časti Samuel Buček, jeho strela však skončila na žŕdke. Trest pre Nitru prišiel v 54. minúte, keď Roman Faith „vyškolil“ brankára a vyrovnal. V predĺžení rozhodol Dávid Šoltés.
Tipsport liga - 31. kolo:
HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 22. Graham (Paulovič, Kováč), 30. Passolt (Paulovič, Graham) – 7. Lucas (Myklucha, Faith), 54. Faith (Myklucha), 63. Šoltés (Lucas). Rozhodcovia: Výleta, Lesay – Kacej, Orolin, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3547 divákov
Nitra: Patrikainen – Bača, Graham, Carmichael, Osburn, Stacha, Vitaloš, Kostenko – Buček, Hrnka, Bajtek – Molnár, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Passolt, Paulovič, Kováč - Csányi
B. Bystrica: Mitens – Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Michalčin, Česánek, Jasenec, Meszároš – Faith, Myklucha, Turnbull – Šoltés, Messner, Kukuča – Kabáč, Zigo, Valach – Matoušek, Ondrušek, Gron
hlasy trénerov /zdroj: TASR/:
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Prehra sa nikdy nehodnotí dobre. Zápas bol pre nás pripravený dobre. Retro téma, plný štadión. Určite sme chceli najmä lepší vstup do zápasu. Druhá tretina bola od nás oveľa lepšia, ale v tej tretej sme ostali zbytočne pasívni, čo súper využil a vyrovnal. V predĺžení sme prepadli a súper to potrestal. Domáce zápasy nehráme s takou energiou, ako by sme chceli my a ako by od nás čakali ľudia.“
Vlastimil Wojnar, tréner Banskej Bystrice: „Je to pekný darček pred Vianocami. Dovolím si povedať, že sme si od začiatku zápasu išli pre výhru. Oplatilo sa nám to. Až na pár vylúčení sme boli veľmi kompaktní a dobre koncentrovaní. Veril som, že ten zápas dostaneme aspoň do predĺženia, čo sa aj podarilo. Za bod navyše som veľmi rád.“
