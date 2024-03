Banská Bystrica zdolala Nitru 5:3 a postúpila do štvrťfinále

50. kolo TEL:



HC´ 05 Banská Bystrica – HK Nitra 5:3 (3:0, 0:0, 2:3)



Góly: 5. Turnbull (R. Faith, M. Wilkins), 12. Hora, 13. Langkow (R. Faith, Gašpar), 48. Vela (Kangkow, Turnbull), 53. Výhonský (Matoušek, Bíreš) – 45. Cotton (Jackson), 54. Hrnka (Gill, Jackson), 60. Cotton (Hrnka, Jackson). Rozhodovali: Baluška, P. Stano – Kacej, Durmis, vylúčení na dve min.: 6:5, Krošelj a Petriska (BB), Matej Bača (Nitra) 5+DKZ za údery, presilovky: 2:3, oslabenia: 0:0, 2711 divákov.



Banská Bystrica: Krošelj – Luža, Bačik, Nielsen, Hora, Nielsen, D. Sránsky, Ďatelinka, Žabka – Turnbull, Vela, M. Wilkins – Matoušek, Bíreš, Výhonský – Gašpar, Langkow, R. Faith – Štrauch, Petriska, Macek



Nitra: Aittokallio – Cotton, Mezei, F. Gajdoš, Kousa, Matej Bača, Stacha – Bubela, Gill, Buček – Newell, Gates, Jackson – Lacka, Čederle, Bajtek – Bačo, Hrnka, Pobežal

Banská Bystrica 8. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zdolali v poslednom 50. kole Tipos extraligy na domácom ľade Nitru 5:3 a vybojovali si priamy postup do play-off práve na úkor svojho súpera spod Zobora. Tomu nepomohol ani navrátilec do zostavy po trojtýždňovej pauze od zranenia Samuel Buček.Prvá tretina vyšla domácim ako z ríše snov. Do vedenia išli v presilovke gólom Turnbulla a po nevyužitých šanciach Bučeka a Gilla na opačnej strane zvýšil na 2:0 pred bránkou na dvakrát Hora. Prešlo iba 38 sekúnd, keď Faith vykúzlil zadovku spoza bránky a pred ňou sa nemýlil Langkow 3:0. Hostia nevedeli nájsť recept na taktickú hru Bystričanov, ktorý mohli navýšiť vedenie, ak by v úniku Turnbull nemieril do žŕdky a platil by gól Výhonského v presilovke nohou. Tím spod Urína však prišiel o zraneného Wilkinsa a v tretej tretine inkasoval trikrát v oslabení z hokejok Cottona a Hrnku. Lenže využil početnú výhodu o dvoch hráčov Velom a úspešný bol aj únik Výhonského, takže bral napokon potrebné tri body.