Nitra v šlágri ukončila 10-zápasovú víťaznú sériu Slovana
Pre „corgoňov“ to bol druhý triumf v rade, svoju piatkovému súperovi odskočili v tabuľke na dvojbodový rozdiel a na vedúcu Žilinu strácajú jeden bod.
Autor TASR,aktualizované
Hokejisti Slovana Bratislava našli po desiatich víťazstvách v sérii premožiteľa. V šlágri 14. kola Tipsport ligy prehrali v súboji tabuľkových susedov na ľade Nitry 4:5 po samostatných nájazdoch. Slovan predtým v úplnom závere tretej tretiny vyrovnal v rozpätí necelej minúty z 2:4 na 4:4.
Pre „corgoňov“ to bol druhý triumf v rade, svoju piatkovému súperovi odskočili v tabuľke na dvojbodový rozdiel a na vedúcu Žilinu strácajú jeden bod. „Belasí“ sú na tretej pozícii s 30 bodmi.
Šláger 14. kola medzi tabuľkovo druhým a tretím tímom súťaže priniesol najskôr v 11. minúte gólovú radosť na strane „belasých“, dobrú formu potvrdil Takáč. Nitra prečkala tlak hostí, najskôr na začiatku druhej tretiny vyrovnal Stacha a Paulovič potom poslal domácich do vedenia.
V tretej tretine boli hostia často vylučovaní, ďalšiu presilovku domácich využil Bubela. Koncovka priniesla nečakané gólové hody a najmä úspešný záver Slovana. Najskôr znížil Bondra na 2:3, ale o pár desiatok sekúnd využil hru bez brankára Krištof a všetko nasvedčovalo tomu, že tri body zostanú doma. Lenže „belasí“ opäť poslali brankára na striedačku, Takáč vykresal nádej gólom na 3:4 a 15 sekúnd pred treťou sirénou poslal Varga duel do predĺženia. V samostatných nájazdoch boli lepší domáci hokejisti, keď zo štyroch pokusov dokázali trikrát skórovať. Rozhodujúci nájazd premenil Matej Paulovič.
Hokejisti Banskej Bystrice vyhrali nad HK Poprad 3:0 a dostali sa priebežne na štvrtú priečku tabuľky. Poprad je predposledný. Čisté konto si pripísal brankár Eugen Rabčan.
Domáci išli do vedenia v deviatej minúte v presilovke gólom Faitha. O necelú minútu zvýšil na 2:0 z dorážky Kabáč. A keďže na opačnej strane Cracknell zaváhal pred odkrytou bránkou, Bystričania trestali v závere druhej tretiny Turnbullom i so šťastím, keď sa od neho odrazil puk. V tretej tretine si už výsledok postrážili, hostia v nej nevyužili ani dve presilovky.
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Poprad 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Góly: 9. Faith (Turnbull, Lucas), 10. Kabáč (Valach, Zeleňák), 39. Turnbull (Myklucha, Faith). Rozhodcovia: Crman, Klejna – Hercog, Hajnik, vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2014 divákov.
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Zeleňák, Česánek – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – Jasenec, Ondrušek, Tomka
Poprad: Belányi – Sproul, Lefebvre, Bodák, Kotvan, Fereta, Nemčík, Duľa – Calof, Cracknell, Bracco – Výhonský, Suchý, Nauš – Majdan, Urbánek, Šotek – Stanček, Kundrik, Gabor
Hokejisti Liptovského Mikuláša triumfovali na ľade Spišskej Novej Vsi 5:2. Domáci pokračujú v nevýraznej forme, keď zaznamenali štvrtú prehru z ostatných piatich zápasov a v tabuľke sú na deviatej pozícii so 17 bodmi. Hostia naproti tomu dokázali naplno bodovať po dvoch nezdaroch za sebou, po 14. kole sú na šiestom mieste s 23 bodmi.
Kým prvá tretina priniesla ešte vyrovnaný stav, tak po prestávke prebral taktovku nad duelom Liptovský Mikuláš. Góly Vojtecha a Šandora vyhnali z domácej bránky Valluša, no Spišská Nová Ves sa neustále iba doťahovala na svojho súpera. S ubúdajúcim časom sa domáci snažili urobiť niečo s negatívnym vývojom stretnutia, ale riskantná hra nahrávala súperovi, ktorý v samotnom závere vďaka Cormierovi potvrdil výhru.
HK Spišská Nová Ves - HK 32 Liptovský Mikuláš 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Góly: 15. Giroux (Rapáč, Laferriere-Maifait), 27. Groch (Teasdale, Drábek) – 9. Sukeľ (Cormier, Robertson), 24. Vojtech (Robertson, Ferkodič), 27. Šandor (Lalík, Vankúš), 31. Tritt (Reway, Flood), 58. Cormier (Jendroľ). Rozhodcovia: Kalina, Žák - Gegáň, Janiga, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:2, 1841 divákov.
Spišská Nová Ves: Valluš (27. Godla) – Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík, Tóth, Gonda – Laferrier-Mailfait, Giroux, Rapáč, Teasdale, Drábek, Števuliak, Džugan, Viedenský, Turanský, Stas, Bortňák, Frankovič
Liptovský Mikuláš: Lebedeff – Robertson, Lalík, Mezovský, Flood, Fekiač, Jendroľ, Sejna – Ferkodič, Cormier, Sukeľ, Vojtech, Uhrík, Reway, Kotvan, Tritt, Ibragimov, Šandor, Vankúš, Nespala
Hokejisti Žiliny triumfovali na ľade Prešova 7:4. Hostia zaznamenali šieste víťazstvo za sebou a zostali lídrom súťaže s 33 bodmi. Pre domácich to bola už jedenásta tohtosezónna prehra, s deviatimi bodmi sú na chvoste ligového pelotónu.
Prešov vzdoroval vedúcemu tímu súťaže do 27. minúty, keď strelecký účet duelu otvoril hosťujúci Ranford. Na domácej strane síce prišla okamžitá odpoveď od Valiguru, ale potom Žilina odpovedala štyrmi gólmi po sebe a dostala sa tak do komfortnej situácie. Domáci ale nezložili zbrane, presné zásahy Ullmana a Rockwooda znamenali priblíženie sa na dvojgólový rozdiel. Baláž však skompletizoval v tretej tretine hetrik a definitívne rozhodol o ďalšej výhre „vlkov“. Diváci sa ešte dočkali gólov na oboch stranách, za Prešov sa presadil Hain a za Žilinu skóroval Koyš.
Tipsport liga - 14. kolo:
HK Nitra - HC Slovan Bratislava 5:4 pp a sn (0:1, 2:0, 2:3 - 0:0, 1:0)
Góly: 23. Stacha (Nemec, Chrenko), 31. Paulovič (Passolt, Osburn), 47. Bubela (Jackson, Chrenko), 58. Krištof (Kostenko), rozh. nájazd Paulovič – 11. Takáč (Varga, Královič), 57. Bondra (Petriska, Pecararo), 59. Takáč (Dmowski, Elson), 60. Varga (Pecararo, Marcinko). Rozhodcovia: Štefik, Snášel ml. - Frimmel, Kacej, vylúčení: 7:9 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3600 divákov.
Nitra: Patrikainen – Osburn, Mezei, Kostenko, Kalman, Vitaloš, Stacha, Carmichael – Paulovič, Krištof, Passolt – Molnár, Bubela, Jackson – Lacka, Čederle, Okoličány – Bajtek, Chrenko, Nemec – Kováč
Slovan: Kiviaho – Královič, Maier, Acolatse, Bačik, Brincko, Fabuš, Ličko – Pecararo, Elson, Dmowski – Varga, Marcinko, Takáč – Shinnimin, Solenský, Bondra – Petriska, Preisinger, Kukumberg – Jendek
HC Prešov - Vlci Žilina 4:7 (0:0, 2:5, 2:2)
Góly: 27. Valigura (Paločko), 38. Ullman (Novota, Jokeľ), 41. Rockwood (Ullman, Fejes), 55. Hain (MacDougall) – 27. Ranford (Kosmachuk, Šmída), 30. Baláž (Kolenič, Kosmachuk), 34. Baláž (Kolenič), 36. Kosmachuk (Pobežal, Gachulinec), 37. Korenčík (Chicoine, Korczak), 48. Baláž (Kolenič), 60. Koyš (Galamboš, Vašaš). Rozhodcovia: Orolin, Lesay - Bezák, Tomáš, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:2, 1168 divákov.
Prešov: Vyletelka (37. Janus) – Novota, Ullman, Semaňák, MacDougall, Kozák, Hain – Avtsin, Rapuzzi, Fejes – Giľák, Rockwood, Bačo – Jokeľ, Suja, Chalupa – Śtetka, Paločko, Valigura.
Žilina: Lacouvée – Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Diakov, Holenda – Ranford, Korczak, Kolenič – Mucha, Šmída, Kosmachuk – Dej, Baláž, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš.
