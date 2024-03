Banská Bystrica zdolala Trenčín 4:2 v skupine o udržanie

Niké liga – 3. kolo nadstavbovej časti skupiny o udržanie sa:



MFK Dukla Banská Bystrica – AS Trenčín 4:2 (2:1)



Góly: 39. a 85. Rymarenko (prvý z 11m), 45. Slebodník, 66. Depetris – 16. Gajdoš, 82. Emeka.

Rozhodovali: Pišoja – Vozinha, Bondarenko,

ŽK: Smolák – Košecký, Kuba, 1600 divákov.





Dukla: Hruška – Mensah, Willwéber, Migaľa – Pišoja, Hlinka (90.+1 Guimaraes), Richtárech (86. Považanec), Záhumenský – Veselovský (63. Depetris), Rymarenko (90.+1 Hanes), Slebodník (62. Marquinho)



AS: Vozinha – Kmeť, Bondarenko (86. Hájovský), Stojsavljevič, Skovajsa – Bariš – Uchegbu (60. Gong), Ibrahim (86. Donkor), Gajdoš (72. Derlek), Sunday – Kupusovič (72. Emeka)

Banská Bystrica 30. marca (TASR) - V 3. kole nadstavby o udržanie sa vo futbalovej Niké lige zdolala Banská Bystrica hostí z Trenčína 4:2. Domáci nastúpili bez zraneného kapitána Róberta Polievku a stopéra Borisa Godála a poistili si siedme miesto v tabuľke. Trenčín je ôsmy.Tím spod hradu Matúša Čáka musel meniť na poslednú chvíľu v zostave brankárov, na rozcvičke sa totiž zranil Kukučka a nahradil ho Vozinha. Duel koučoval z lavičky asistent Peter Kleščík. Do vedenia išli po štvrťhodine hry hostia exportnou strelou Gajdoša z 25 m do horného rohu bránky. Lenže domáci potom prepli na vyššie obrátky a otočili stav na 2:1. Po faule Vozinhu na Hlinku vyrovnal z penalty Rymarenko a v poslednej minúte prvého polčasu sa individuálne z ľavej strany presadil cez Uchegbu šikovnou koncovku k bližšej žrdi Slebodník.V druhom dejstve Trenčania Kupusovičom a Ibrahimom šance nevyužili a Bystričania potrestali zaváhanie v defenzíve súpera i brankára Vozinhu, keď sa z úniku presadil z ľavej strany skúsený striedajúci kanonier Depetris. V 82. minúte síce po centri Sundaya znížil Emeka pohotovou strelou, no domácim sa následne naskytol únik, po ktorom pridal pred odkrytou bránkou jedenásty gól v sezóne Rymarenko a uzavrel stav na 4:2.