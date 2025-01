Banská Bystrica zdolala Zvolen 4:0

Tipos extraliga – 37. kolo:



HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)



Góly: 44. Kukuča (Boucher, Voyer), 56. Bíreš, 57. Boucher (Česánek, Wedman), 60. Wedman (Boucher, Kukuča). Rozhodcovia: Baluška, Orolin - Kacej, Junek, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3016 divákov (vypredané).







Banská Bystrica: Rabčan – Michalčin, Zeleňák, Scarlett, Chicoine, Bučko, Kozák, Česánek – Boucher, Voyer, Kukuča – Šoltés, Wedman, Faith – Valigura, Petriska, Výhonský – Kalousek, Bíreš, Tomka



Zvolen: Kantor – Čulík, Halbert, Bindulis, Kobolka, Sládok, Beňo, Fecko – Bondra, Zuzin, Kudrna – Hecl, Olson, Andrusiak – Lunter, Fekiač, Marcinek – Macek, Šramaty, Senčák – Gron



hlasy po zápase /TASR/:



Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Bol to dobrý zápas vo výbornej atmosfére. Dobre sa pred ňou hralo, za čo vďaka fanúšikom na oboch stranách. Pre nás je to veľmi dôležité víťazstvo. Prvá tretina bola vyrovnaná, v druhej tretine mali šance Zvolenčania, my sme zbytočne strácali puky, viackrát sme prepadli a dali sme súperovi prečíslenia. Podržal nás dnes brankár Rabčan. V tretej tretine sme boli zodpovednejší, trpezlivejší, čakali sme na prvý gól, ten nám pomohol. Po druhom našom góle už musel ísť Zvolen do plných, no to sme si postrážili. Chalani to odmakali, ale stále je veľa práce pred nami. Musíme zapracovať na druhých tretinách, okolo bránky sme boli dnes silnejší."



Peter Mikula, tréner Zvolena: "Ukázali sme dnes za ten čas, čo som pri mužstve, že máme dve tváre. Doma hráme dobre, horšie je to vonku. Ak nedáte góly, nemôžete vyhrať. Mali sme tam presilovku piatich proti trom, dvakrát päť na štyri, nevyužili sme to a asi tam niekde sa dalo tušiť, že môžeme mať problém. To sa napokon prejavilo. Boli sme pomalší myšlienkovo, rýchlostne, zaostávali sme v osobných súbojoch, zle sme napádali, neudržali sme sa v útočnej tretine, keď sme boli na puku, a aj v obrannom pásme nastali problémy, preto sme napokon prehrali. Musíme sa s tým vysporiadať."





Banská Bystrica 12. januára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v 37. kole Tipos extraligy nad Zvolenom 4:0. Domáci uspeli v derby s HKM prvýkrát v sezóne a potvrdili 6. miesto. Tím spod Pustého hradu prvýkrát nebodoval pod vedením trénera Petra Mikulu a klesol na 10. priečku. Brankár domácich Eugen Rabčan dosiahol prvé čisté konto v sezóne.Hosťom chýbal obranca David Stránský i útočník Giorgio Estephan, Bystričania sa mohli spoľahnúť už o uzdraveného zadáka Borisa Česánka. Prvé dve vyrovnané tretiny góly nepriniesli a o výsledku tak rozhodlo tretie dejstvo. V jeho úvode Andrej Kukuča pohotovo zakončil spred bránkového priestoru. Andrej Bíreš v 56. minúte zabezpečil dvojgólové vedenie. Triumf ešte poistil zakončením do prázdnej brány Matthew Boucher a v presilovej hre aj Matthew Wedman.