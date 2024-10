Banská Bystrica získala útočníka Valiguru ako náhradu za Jasenca

Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Extraligový klub HC MONACObet Banská Bystrica získal 23-ročného útočníka Adriána Valiguru. Ide o reakciu "baranov" na zranenie útočníka Michala Jasenca, ktorý sa mal na ľad vrátiť až v závere sezóny. Banskobystrický klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



"Po tom, čo sme sa dozvedeli, že zranenie Michala Jasenca je vážnejšie, než sa predpokladalo, museli sme zareagovať a aj z toho dôvodu sme angažovali do konca sezóny Adriána Valiguru. Čo sa týka Jasenca, je veľká pravdepodobnosť, že by mohol stihnúť záver sezóny. Možno to bude vo februári, no v tejto chvíli je príliš skoro na to, aby sme stanovili presný termín jeho návratu," uviedol športový manažér "baranov" Ľuboš Pisár.



Valigura už hral v slovenskej extralige v drese Popradu a aj Liptovského Mikuláša, v ktorom začal uplynulú sezónu 2023/2024. V jej závere pôsobil v nižšej súťaži vo farbách Aquacity Pikes.