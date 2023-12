Banská Bystrica zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 5:0 v 31. kole

31. kolo TEL:



HC '05 Banská Bystrica – MHK 32 Liptovský Mikuláš 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)



Góly: 8. Wilkins (Hora, Turnbull), 21. Turnbull (Bačík, Šenkeřík), 24. Bíreš (Turnbull, Wilkins), 34. Vela (Turnbull, Wilkins), 53. Turnbull (Wilkins, Vela). Rozhodovali: Baluška, Fridrich – Bogdaň, Tichý, vylúčení na dve min.: 4:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2563 divákov.



Banská Bystrica: Belányi – Šenkeřík, Bačik, Hora, D. Stránský, Ďatelinka, Luža, Pavúk – Turnbull, Vela, Wilkins – R. Faith, Adam, Petriska – Macek, Bíreš, Gašpar – Výhonský, A. Stránský, Štrauch



Liptovský Mikuláš: Krasikov – Hraško, Mezovský, Vasiljev, Žilka, F. Fekiač, Lalík, Jendroľ – Réway, Quince, Avtsin – Berry, Egle Lehtinen – Kriška, Uhrík, Vakigura – Tkáč, Vankúš, J. Sukeľ

Banská Bystrica 30. decembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zdolali V 31. kole Tipos extraligy Liptovský Mikuláš 5:0 a poistili si piate miesto v tabuľke. Zároveň pod vedením trénera Helminena zaznamenali desiaty triumf z dvanástich zápasov od jeho príchodu pod Urpín. Brankár Belányi zaknihoval prvé čisté konto v sezóne.Domáci v prvej tretine prestrieľali Liptákov a ujali sa vedenia v ôsmej minúte po rýchlej akcii a prechode do útoku s presnou koncovkou Wilkinsa z pravého kruhu. A aj keď do prestávky ešte nevyužili Bystričania dve presilovky v rade, mrzieť ich to nemuselo, pretože na začiatku druhej tretiny odrazený puk od mantinelu z nulového uhla šikovne poslal za nohu brankára Krasikova Turnbull. O necelé tri minúty zvýšil na 3:0 v presilovke z medzikružia Bíreš. Hostia následne nevyužili dve presilovky za sebou a po nich pykali. Prihrávku Turnbulla cez os ihriska zužitkoval pred odkrytou bránkou Vela a bolo 4:0. V tretej tretine sa dráma nekonala. Aj keď tréner L. Mikuláša v 52. minúte odvolal brankára, hostia hrali v šestici, tak tento ťah absolútne nevyšiel a Turnbull poistil výhru gólom do prázdnej bránky na 5:0.