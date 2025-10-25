< sekcia Šport
Banská Bystrica zvíťazila v Lehote pod Vtáčnikom 2:1
Stará Ľubovňa ukončila sedemzápasovú sériu bez víťazstva, „béčko“ Slovana Bratislava doma deklasovala 7:0.
Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Futbalisti Banskej Bystrice sú aj naďalej suverénnym lídrom MONACObet ligy. V sobotnom stretnutí 14. kola zvíťazili na trávniku Lehoty pod Vtáčnikom 2:1 a na čele tabuľky majú jedenásťbodový náskok. Druhé Zlaté Moravce však odohrali o zápas menej.
Stará Ľubovňa ukončila sedemzápasovú sériu bez víťazstva, „béčko“ Slovana Bratislava doma deklasovala 7:0. na štvrté miesto tabuľky poskočil bratislavský Inter, ktorý triumfoval nad hráčmi Slávia TU Košice 3:1.
MONACObet liga - 14. kolo:
Stará Ľubovňa Redfox FC - ŠK Slovan Bratislava B 7:0 (5:0)
Góly: 3. a 12. Kušnír, 28. Kolesár, 44. Makrygiannis, 45.+4 Kramár, 49. Kaleta, 64. Abonsso. Rozhodcovia: Dzivjak - Adamčo, Gallik, ČK: 18. Klaučo (Slovan), 397 divákov.
FK Inter Bratislava - Slávia TU Košice 3:1 (2:0)
Góly: 5. a 40. Vantruba, 90. Bellás - 79. Harvila. Rozhodcovia: Libiak - Krivošík, Šága, ŽK: Madubuegwu, Bellás - Sabolčík, 407 divákov.
MŠK Púchov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 3:3 (2:1)
Góly: 15. Mráz, 17. Tandara, 65. Moško - 30. a 54. Bartoš, 50. Marek. Rozhodcovia: Mano - Bednár, Gregorec, ŽK: Moško - Gerát, ČK: 66. Gerát po 2. ŽK, 360 divákov.
FC ŠTK 1914 Šamorín - OFK Dynamo Malženice 1:0 (0:0)
Gól: 90.+3 Kiza. Rozhodcovia: Vaňo - Poruban, Tůma, ŽK: Varga (Šamorín), 222 divákov.
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (1:0)
Góly: 8. Tatár - 61. Alves, 84. Reiter. Rozhodcovia: Micheľ - Pacák, Hrebeňár, ŽK: Tatár, Kucman, Ovšonka, Sibanda - Považanec, Willwéber, Acosta, 1100 divákov.
