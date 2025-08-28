Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
Banská Bystrica zvíťazila v prípravnom zápase na ľade Třinca 6:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Banskobystričania tým potvrdili formu z prípravného obdobia, v ktorom si nedávno pripísali aj celkové víťazstvo na Memoriáli Pavla Zábojníka vo Zvolene.

Autor TASR
Třinec 28. augusta (TASR) - Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica zvíťazili v prípravnom zápase na ľade českého extraligistu HC Oceláři Třinec 6:3. Za presvedčivým triumfom vykročili už v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Tromi gólmi sa na víťazstve „baranov“ podieľal útočník Michal Kabáč.

Banskobystričania tým potvrdili formu z prípravného obdobia, v ktorom si nedávno pripísali aj celkové víťazstvo na Memoriáli Pavla Zábojníka vo Zvolene. V šiestich prípravných dueloch dosiahli štvrté víťazstvo, pre Třinec to bola prvá prehra v prípravnom období.



prípravný zápas:

HC Oceláři Třinec - HC MONACObet Banská Bystrica 3:6 (0:4, 1:1, 2:1)

Góly B. Bystrice: 7. Kukuča, 13., 19. a 39. Kabáč, 20. Faith, 44. Šoltés
