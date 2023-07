Banskobystričania do novej sezóny aj s Polievkom, navýšili rozpočet

príchody: Michal Trnovský (Šamorín), Oliver Klimp (dorast), Boris Godál (Podbrezová), Tibor Slebodník (Žilina), J. V. Guimaraes (Snina), Marek Hlinka (Zlín), Šimon Mičuda (Trenčín), Enzo Arevalo Acosta (Agropoli), Tomas Maya – na skúške z Charlotte Indepedence

odchody: Andrija Balič (koniec hosťovania z DAC D. Streda), Michal Faško (MFK Košice), Ľuboš Kupčík (FK Pohronie), Adam Červeň (FK Vyškov), Dávid Jackuliak (MFK Ružomberok), Matej Franko (MFK Karviná), Nicolas Gorosito (Spartak Trnava), Adrián Slávik (FK Jablonec)

Banská Bystrica 24. júla (TASR) - Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica vstúpia do novej sezóny 2023/2024 aj s kapitánom a slovenským reprezentantom Róbertom Polievkom. Hoci sa vedú rokovania o jeho prestupe, rozhodnutie nepadlo a zostáva naďalej v kádri. Má totiž stále platnú zmluvu do konca budúcej sezóny. Do mužstva prišlo deväť nových hráčov, odišlo osem. Klub spod Urpína by sa chcel znovu prebojovať do prvej šestky tabuľky Niké ligy a nadviazať tak na vlaňajšie piate miesto.,“ uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii športový riaditeľ MFK Dukla Banská Bystrica Jozef Mores.Mužstvo spod Urpína odohralo počas krátkej letnej prípravy iba päť prípravných zápasov a absolvovalo sústredenie v Prahe. S českým tímami v konfrontácii síl neuspelo (prehry s Olomoucom 0:4 a Brnom 0:2). Bystričania zdolali iba slovenské kluby z nižších súťaží (Považskú Bystricu 4:0, Liptovský Mikuláš 4:1 a Petržalku 4:1). ",“ prezradil pred štartom nového ročníka tréner Banskobystričanov Michal Ščasný.V MFK Dukla navyšovali aj rozpočet, je takmer dvojnásobný oproti vlaňajšej sezóne. ",“ vyjadril sa prezident MFK Dukla Milan Smädo.Kapitán Banskej Bystrice Róbert Polievka na piatkový prvý duel sezóny 2023/2024 proti Podbrezovej s určitosťou nastúpi, aj keď ponúk na prestup je niekoľko. Zatiaľ hráč a majiteľ klubu nenašli spoločnú zhodu na novom pôsobisku. ",“ uviedol pre TASR Polievka.