Banskobystričanom bolo jedno, že proti ním stojí v derby Žilina

Banská Bystrica 16. pktóbra (TASR) – Futbalisti Banskej Bystrice si po sobotňajšej domácej výhre nad Žilinou (2:1) poistili siedme miesto v tabuľke Fortuna ligy a dotiahli sa bodovo práve na svojho súpera, ktorý okupuje šiestu pozíciu. Na Štiavničkách videlo duel viac než tri tisíc divákov, ktorí vytvorili skvelú atmosféru a sledovali obrat Dukly z 0:1 na 2:1.



„My sme tento zápas vyhrali aj emočne. Bolo vidno, že si ideme za svojím a bolo jedno, kto proti nám stojí. Boli sme dobre nastavení v hlavách. Aj keď sme v úvode inkasovali gól, tak myslím si, že nás to ešte viac nakoplo. Som šťastný za toto mužstvo a kabínu. Ukázali sme tímovosť. Diváci boli skvelí, tak som si to predstavoval už v druhej lige, že pre takúto atmosféru a kvalitné zápasy chceme do prvej ligy postúpiť. Pre ľudí to hráme a som hrdý na to, že môžem byť v takomto skvelom tíme,“ uviedol po víťaznom stretnutí kapitán Banskej Bystrice Róbert Polievka, ktorý strelil víťazný gól svojho mužstva, ku ktorému poznamenal: „Snažil som sa tam rýchlo zbaviť protihráča, aby som to umiestnil ľavou nohou. Nevyšlo to ľavou, tak som to umiestnil pravou. Som za gól rád. Je jedno, ako mi to tam padlo, vyhrali sme. Gól mal cenu zlata a ideme ďalej. Stále môžeme ešte niečo viac dosiahnuť.“



Bystričania predviedli v zápase festival šancí. Najviac ich mali mladý útočník Matej Franko a ofenzívny stredopoliar Michal Faško, ktorý napokon vsietil vyrovnávajúci gól na 1:1 z priameho kopu spoza kraja šestnástky. Po stretnutí netajil spokojnosť: „Mali sme Žiline čo vracať. Schytali sme u nich štvorku, takže o to viac chutí toto víťazstvo. Myslím si, že sme mali dobrý úvod, ale Galčík to krásne trafil na 0:1. Potom sme sa trošku hľadali, ale mali sme tam náznaky, získavali lopty, ja som mal obrovskú šancu, no neriešil som to dobre. Mohol som vyrovnať skôr. Pomohol nám však gól do šatne, keď som sa hlavne snažil trafiť bránku. Druhý polčas sme mali lepší, viac aktivity, ale paradoxne Ďuriš strieľal do žrde a mohli sme prehrávať. Bolo by to možno nespravodlivé. Išli sme však naďalej šťastiu naproti, dali ten víťazný gól a podľa mňa zaslúžene vyhrali.“ Faška nadchla aj divácka návšteva a atmosféra na banskobystrických Štiavničkách, ku ktorej dodal: „Chcel by som pochváliť divácku kulisu, bolo to perfektné, o to viac nám toto víťazstvo chutí. Divákov sme strhli aj našim výkonom, bolo to super.“



Žilinčania mohli zlomiť duel na svoju stranu, ak by využili v prvom polčase jednu zo svojich šancí za stavu 0:1 a v druhom ´tutovku´ za stavu 1:1. O úvodný zásah sa postaral Roland Galčík nádhernou strelou z vyše dvadsiatich metrov do hornej ´šibenice´ bránky Hrušku. „Radšej by som bral tri body, než ten môj gól. Bol som tam pred šestnástkou jeden na jeden, na chvíľu sa mi podarilo uvoľniť a strela mi skutočne sadla. Gól je pre mňa motiváciou do ďalšej práce. Verím, že mi to bude takto i naďalej strieľať,“ vyjadril sa k svojmu presnému zásahu žilinský strelec a kprehre v Banskej Bystrici ďalej uviedol: „Z našej strany to nebol až taký dobrý výkon, ale i napriek tomu sme si vypracovali dve šance, z ktorých sme mohli zápas zlomiť na našu stranu. Dukla si však vypracovala oveľa viac gólových príležitostí a zaslúžene zvíťazila.“



Smutný bol po zápase aj brankár Žiliny Marek Teplan. Ten si na nedostatok práce nemohol sťažovať.Inkasoval však dva góly, ktoré znamenali prehru. K samotnému duelu vravel: „Znovu som si celkom slušne zachytal. Mal som veľa situácií, snažil som sa ich nejako vyriešiť. Bohužiaľ dvakrát mi to tam padlo, čo ma mrzí. Banská Bystrica hrala dobre, vyhrávala osobné súboje, tento fakt jej vyhral zápas.“