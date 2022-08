Banskobystrická Dukla zdolala ViOn a odlepila sa z dna tabuľky

MFK Dukla Banská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:2 (1:1)



Góly: 4. Polievka, 66. Hanes, 76. Faško, 82. Rymarenko - 24. Pintér, 84. Brenkus. ŽK: Záhumenský (Dukla). Rozhodovali: Dzivjak - E. Weiss, Jánošík, 1495 divákov.



B. Bystrica: Hruška - Migaľa, Willwéber, Kupčík, Záhumenský - Richtárech (88. Franko) - Slávik, Gašparovič (46. B. Ľupták), Faško, Rymarenko (90.+2 Köröš) . Polievka (90.+2 D. Jackuliak)



Z. Moravce: Lukáč - Suľa, Bednár, Pintér, Balan - Duga (88. Vestenický) - Mondek, Múdry, Ďubek (72. Brenkus), Vikri (59. Pinte) - Horák (59. Niarchos)

FC DAC 1904 Dunajská Streda - AS Trenčín 1:2 (1:0)



Góly: 28. Ramadan - 66. a 68. Bainovič. ŽK: Ciganiks (D. Streda). Rozhodovali: Glova - Pozor, Kmec, 4507 divákov.



D. Streda: Veszelinov - Blackman, Brunetti, Muhamedbegovič, Ciganiks - Veselovský (78. Hahn), Fazlagić, Káčer (46. Dimun) - Szánthó (56. Kalmár), Krstovič (56. Nicolaescu), Ramadan (84. Balogh)



Trenčín: Kukučka - Mičuda, Pires, Stojsavljevič (75. Ďuriška), Madu - Lavrinčík - Demitra (61. Kmeť), Ibrahim, Gajdoš (61. Bainovič), Soares (90. Kupusovič) - Letenay (61. Sulaeman)

MFK Skalica - FC Spartak Trnava 1:1 (0:0)



Góly: 60. Yao - 89. Podhorin (vlastný). Bez kariet. Rozhodovali: Smolák - Jekkel, Štofik, 3000 divákov (vypredané).



Skalica: Junas - Čögley, Blažek, Podhorin, Černek - Nagy, M. Hollý (75. Fábry) - Mihalík (70. Baumgartner), Vlasko (75. Potoma), Yao (85. Mášik) - Haša (70. Šebesta)



Trnava: Takáč - Koštrna, Štetina, Kóša, Čurma (64. Bolaji) - Štefánik (77. Oseni), Savvidis, Bukata - Daniel, Boateng (61. Ristovski), Bamidele

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Železiarne Podbrezová 2:5 (0:2)



Góly: 50. Káčerík, 53. Popovič - 23. a 73. Cobnan, 7. Godál, 61. Župa (vlastný), 90. Bariš. ŽK: Laura, Totka – Cobnan, Kukoľ, Grendel. Rozhodovali: Kružliak - Štrbo, Košecký



L. Mikuláš: Gröger - Popovič (86. Kotora), Bielák, Bedecs, Župa (84. Voško) - Totka (75. Nečas), Káčerík, Filinský - Laura, Jendrišek, Ďungel (75. Václavik)



Podbrezová: Ludha - Bartoš, Godál, Grešák - Ďatko (89. Talakov), Bakaľa, Grendel (83. Breznaník), Kukoľ - Cobnan (83. Šikula), Kuzma, Pavúk (66. Bariš)

Banská Bystrica 27. augusta (TASR) - V 7. kole futbalovej Fortuna ligy banskobystrická Dukla zdolala na svojom štadióne FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:2 a odlepila sa z dna tabuľky. Nováčik dosiahol druhú výhru v sezóne a figuruje na desiatej priečke, hostia čakajú na prvé víťazstvo a sú na predposlednej pozícii.Úvod vyšiel domácim. Po chybe Pintéra Slávik prihral Polievkovi, ten prešiel do šestnástky cez Bednára a vo 4. minúte otvoril skóre stretnutia strelou po zemi. Hostia potom pridali na aktivite a vyrovnali v 24. minúte, keď po rohovom kope mal veľa priestoru Pintér a napravil tak predchádzajúcu chybu razantnou koncovkou na 1:1. V ďalšej fáze zápasu mali viac šancí Banskobystričania a išli do vedenia po rohu Faška, keď vystrelil z vrchnej časti pokutového územia Hanes. Tretí gól pridal Faško po kombinačnej akcii sprava doľava, keď ho v päťke našiel Záhumenský a štvrtý po prieniku Polievku úplne voľný Rymarenko. ViOn už iba znížil Brenkusom.Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotnom stretnutí 7. kola Fortuna ligy na štadióne FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:1. Domáci viedli, ale v rozpätí 66. a 68. minúty otočil skóre dvoma gólmi striedajúci Filip Bainovič.Dunajská Streda utrpela druhú prehru za sebou a figuruje na piatej priečke, bodovo sa na ňu dotiahol práve Trenčín.Futbalisti MFK Skalica remizovali v 7. kole Fortuna ligy so Spartakom Trnava 1:1. Domáci išli do vedenia v 60. minúte, keď sa po akcii Romana Hašu presadil Yann Michael Yao. V 89. minúte si strelil vlastný gól Oliver Podhorin.Vypredaný štadión na Záhorí videl viac futbalového umenia až po prestávke, z gólu sa ešte pred zásahom Yaa tešila Trnava, no zakončujúci hráč Spartaka bol v postavení mimo hry. Hostia mali v závere tlak a podarilo sa im vyrovnať. V neúplnej tabuľke sú Skaličania ako nováčik na deviatom mieste so šiestimi bodmi, Spartak je na tretej priečke s dvanástimi bodmi.Futbalisti Podbrezovej vyhrali v sobotnom zápase 7. kola Fortuna ligy na pôde Liptovského Mikuláša v Poprade 4:2. Ako nováčik sú stále bez prehry a na konte majú už trinásť bodov, figurujú na druhom mieste o bod pred Trnavou a Žilinou.Skóre otvorili v 7. minúte hostia, keď sa kapitán Boris Godál presadil po rohovom kope a vedenie zvýšil nigérijský legionár Moses Cobnan. Po prestávke vyrovnali domáci Adrián Káčeríka a Mihajilo Popovič. Podbrezová sa opäť ujala vedenia po vlastenci Richarda Župu, štvrtý gól v sezóne pridal Cobnan a na konečných 5:2 pre Železiarne upravil v 90. minúte striedajúci Damián Bariš.