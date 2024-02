Banskobystrická latka ponúkla kvalitu, Juck vyzdvihol výkon Topičovej

Banská Bystrica (TASR) – Utorňajší 30. ročník výškarského podujatia Banskobystrická latka (BBL) s najvyšším štatútom pre špecializovaný míting ponúkol kvalitné výkony tak v mužskej ako i ženskej súťaži. Vypredaná hala na Štiavničkách pod Urpínom sledovala u žien atak na hranicu dvoch metrov a u mužov na métu 237 cm. Obe výšky zostali nezdolané, ale víťazi Angelina Topičová i Wu Sang-hjok ukázali potenciál prekonať ich v najbližšej budúcnosti. V utorok sa musela mladá juniorka zo Srbska uspokojiť s výkonom 197 cm a skúsenejší Kórejčan s 232 cm.



"Sme veľmi spokojní, vyšlo všetko. Boli tu výborní skokani, padli skvelé výkony. Možno chýbala iba čerešnička na torte, ak by sa podarilo pokoriť latku na výške 237 cm. Máme však na čom stavať do ďalších 30 rokov, lebo vieme ako prilákať do Banskej Bystrice kvalitných pretekárov a máme skvelé publikum. Možno by sa nám zišla väčšia podpora sponzorov, aby sme každý rok nemuseli bojovať s rozpočtom, ale inak je to perfektné. Vyzdvihnúť musím najmä výkon Angeliny Topičovej, je tretí najlepší v histórii juniorskej halovej výšky na svete,“ zhodnotil tridsiaty ročník manažér BBL Alfons Juck.



Medzi ženami vytvorila Topičová národný halový srbský rekord a vyrovnala si osobné maximum. Rovnako tak druhá Slovinka Lia Apostolovská výkonom 195 cm. Takúto výšku pokorila v hale prvýkrát v kariére. Sklamaním bola vlaňajšia majsterka sveta z Austrálie Eleanor Pattersonová, ktorá prekonala latku vo výške 193 cm na tretí pokus a skončila až piata. "Vedeli sme, že Pattersonová mala dlhšiu pauzu a bol to jej prvý štart v roku. Sama mi hovorila, že jej to technicky nie celkom išlo. Myslím si, že jej veľké výkony ešte len prídu. Môže byť pokojne aj halovou majsterkou sveta. V každom prípade potvrdila, že rada chodí do Banskej Bystrice a ak to bude možné, príde znovu. Musíme sa pokúsiť aj o účasť Ukrajinky Mahučichovej a musíme veriť, že Tamberi a Baršim budú zdraví a budú chcieť súťažiť v halovej sezóne. Potom môže Banskobystrická latka svietiť tým najlepším, čo vôbec existuje vo výške," zdôraznil Juck a k víťazovi BBL 2024 medzi mužmi ešte povedal: "Kórejčan Wu potvrdil to, čo povedal pred podujatím, že sa bude pokúšať o 237 cm. Hneď po 232 si dal zvýšiť latku o 5 centimetrov, čo je dosť veľký skok. My organizátori by sme uvítali, ak by si dal zvýšiť na 234 cm, aby sme mohli hovoriť o svetovom výkone roka. Avšak keď je atlét namotivovaný a nastavený na niečo, tak ťažko meniť jeho názor. Rozhodol sa na 237 a videli sme nádherné pokusy. Aj keď to nevyšlo, tak diváci sa bavili.“



Na jubilejný 30. ročník BBL zavítali viaceré výškarské osobnosti. Najväčšou hviezdou bol 57-ročný Javier Sotomayor z Kuby, ktorý stále drží oba svetové rekordy vonku (245 cm) i v hale (243 cm). Veľký potlesk divákov zožal aj štvornásobný víťaz podujatia Švéd Stefan Holm, prišiel aj víťaz druhého ročníka Brit Dalton Grant a víťazka prvého ročníka Češka Šárka Kašpárková ,ktorá pre TASR uviedla: "Atmosféra je tu rovnaká ako bola už pri prvom ročníku. Aj vtedy bolo plné hľadisko a diváci fandili. My máme výhodu v tom, že v Československu diváci atletike rozumejú, preteky tak majú vždy úžasnú atmosféru. Zmenilo sa iba zázemie, všetci si vyberajú svoju hudbu, na ktorú chcú skákať a mohla by im ešte viac pomôcť ku kvalitnému výkonu. Je to aj viac vyzdobenejšie, ale atmosféra bola úžasná tak v roku 1993 ako i dnes."



Kašpárkovej sa ženská súťaž na tridsiatom ročníku pozdávala i napriek tomu, že dva metre neboli pokorené. "Keď sa povie Banská Bystrica, všetci od žien čakajú dva metre. Tie nepadli, ale bola to veľmi kvalitná súťaž a hlavne sa ukázal mladý talent Angelina Topičová. Myslela som si, že dva metre skočí, pretože 197 cm skočila nádherne, takže na dvojku si musíme počkať do budúceho roka,“ dodala bývalá česká výškarka.



Rekordérom podujatia v počte účastí je bývalý slovenský výškar Peter Horák. Na Banskobystrickej latke štartoval 13-krát. Pre TASR sa vyjadril, že jeho rekord môže byť v budúcnosti aktuálnymi juniormi pokorený: "Mladý Robert Ruffíni začal tu na podujatí súťažiť dosť skoro, ak sa tu bude stretávať každý rok s mladým Holmom, tak konkurencia na môj účastnícky rekord bude veľká."