Banskobystrická latka získala zlatý štatút pre súťaž mužov

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) - Tradičný výškarsky míting Banskobystrická latka bude mať v budúcom roku najvyšší zlatý štatút pre súťaž mužov. Napriek zložitej pandemickej situácii organizátori najprestížnejšieho halového atletického podujatia na Slovensku pripravujú jeho 27. ročník na utorok 2. februára 2021.



"Svetová atletika (WA) po dohode s organizátormi pridelila mužskej súťaži na Štiavničkách najvyšší zlatý štatút ako tretiemu bodovaciemu mítingu v rámci seriálu World Athletics World Indoor Tour Gold. Okrem Bostonu a Madridu budú najlepší svetoví výškari získavať body aj v Banskej Bystrici. Na konci seriálu sú odmena 10.000 dolárov a voľná karta na halové MS 2022 v Belehrade. Aj v rámci možných bodov do rebríčka WA muži budú mať muži v Banskej Bystrici štatút A, kým ženy štatút C (ako strieborné mítingy)," informovali organizátori Banskobystrickej latky v tlačovej správe.



O podujatie má už teraz záujem prakticky celá svetová skokanská špička. Prvé potvrdené mená sú populárny šoumen a halový majster sveta a Európy Gianmarco Tamberi z Talianska (osobný rekord 239 cm vonku a 238 v hale) i objav halovej sezóny 2020 Brit Tom Gale (233 cm osobný rekord, v predchádzajúcom ročníku tretí).



"Pôjde o to, aby opatrenia v súvislosti s pandémiou umožnili preteky uskutočniť a hviezdy privítať a tiež aj o finančné možnosti na získanie najkvalitnejších mien. Takisto sa ešte uvidí, ako to bude s divákmi, ale ich prípadná neprítomnosť nebude prekážkou, keďže sa pripravuje televízny prenos na RTVS. Novinkou v celosvetovom šírení mena podujatia bude aj možnosť dostať sa na vysielacie kanály Svetovej atletiky. V oboch súťažiach pôjde aj o kvalitnú možnosť plniť olympijské limity 233, resp. 196 cm. Chýbať by nemala slovenská špička na čele s Matúšom Bubeníkom," uviedli organizátori.



V histórii Banskobystrickej latky doteraz štartovali muži z 39 a ženy z 28 krajín. Celkovo sa na mítingu predstavili zástupcovia 47 krajín, zo svetadielov absentuje iba Oceánia.