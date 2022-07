Banskobystrickí hokejisti sa budú tri týždne pripravovať v Brezne

Banská Bystrica 31. júla (TASR) - Banskobystrickí hokejisti absolvovali v nedeľu úvodný spoločný zraz pred novou sezónou 2022/2023. Trénerovi Anttimu Karhulovi sa hlásil takmer kompletný káder, chýbal len zámorský útočník Branden Troock. Nováčik v kádri ´baranov´ sa k mužstvu pripojí až 6. augusta.



Prvý tréning na ľade absolvuje mužstvo v pondelok v neďalekom Brezne. Banskobystrický zimný štadión nebude k dispozícii pre ďalšiu fázu zveľaďovania a dokončovania. Osadiť by sa mala nová multimediálna LED kocka, proces mrazenia ľadovej plochy bude zabezpečený až po finalizácii všetkých prác, vrátane osadenia mantinelov a inštalácie nového osvetlenia a ozvučenia. Hokejisti HC ´05 Banská Bystrica budú mať počas celého augusta dočasné útočisko práve v Brezne, kde nastúpia aj v rámci domácich prípravných zápasov. Týkať sa to má duelov proti Viedni (16.8.), Budapešti (26.8.) a Grazu (2.9.). „Do Brezna sa presúvame na tri týždne. Po konci Európskeho olympijského festivalu mládeže nejaký čas potrvá, kým sa osadia na banskobystrickom zimnom štadióne mantinely a urobí sa ľad. Chceme mať kvalitnú prípravu, bez výpadkov, a tak sme sa dohodli s naším partnerom Breznom, ktorý je našou farmou. Prebehne tam celá príprava, vrátane zápasov. Ľad v banskobystrickej hale B by mal byť pripravený okolo 25. augusta, kedy sa zároveň vrátime domov. Čo sa týka Áčkovej haly, prebiehajú rokovania s mestom a spoločnosťou MBB a robí sa všetko pre to, aby sa do začiatku sezóny stihlo urobiť ozvučenie a osvetlenie. Pevne veríme, že už bude zavesená aj kocka a že sa budeme môcť vrátiť na zimný štadión v plnej paráde začiatkom septembra, respektíve pred úvodom ligy, “ prezradil viac o okolnostiach prípravy pred sezónou 2022/2023 generálny riaditeľ klubu Lukáš Opáth.







Banskobystričanov počas júla nečakane opustil skúsený obranca Jacob Cardwell. V defenzíve tímu tak momentálne zostal iba jediný skúsenejší pravák, ktorým je Patrik Luža. Spomedzi mladších ročníkov je pravákom ešte Adrián Zubák. „Niečo sme riešili, nejaké veci máme rozrobené, no nechceme sa uponáhľať alebo tlačiť na pílu. Pravák nám chýba. Máme informácie, že prebiehajú aj AHL kempy, ktoré budú končiť možno o čosi neskôr, takže uvidíme po nich. Síce sme Cardwellov odchod v tejto fáze nečakali, musím však priznať, že až tak ma to neprekvapilo. Podľa všetkého smeruje do Talianska, zvolil si jednoduchšiu cestu,“ rozobral tému okolo kanadského obrancu Cardwella športový manažér HC ´05 Banská Bystrica Michal Hudec a vyjadril sa aj k aktuálnemu kádru. "Poskladali sme ho v predstihu, aby sme mohli v tejto zostave začať sezónu. Myslím, že vekový priemer máme veľmi slušný. Najstarší útočník má, pokiaľ sa nemýlim, 28 rokov, čo sú ideálne roky. Uvidíme v decembri, tam teoreticky bude priestor doplniť káder o dvoch cudzincov. S trénerom sme sa bavili, že káder je veľmi slušne vyskladaný. Základ je v bránke, Robin Rahm má veľké kvality. Vždy keď som niekde pôsobil, brankár bol jedným z najdôležitejších aspektov.“







Spomedzi hráčov sa pred zástupcov médií postavil v nedeľu navrátilec Rastislav Gašpar: „Veľmi sa teším na ľad. Mám za sebou polodlhšiu pauzu, keďže som skončil už začiatkom mája. Oddýchol som si, natrénoval som a teším sa. Zároveň som spokojný, že som doma, fanúšikovia sú radi, ja takisto. Idem si to užiť, konečne sa ide hrať celá sezóna na bystrickom ´zimáku´. Čo sa týka trojtýždňovej prípravy v Brezne, nie je to nič hrozné, ubehne to rýchlo.“







Z návratu do Banskej Bystrice mal radosť aj hlavný kormidelník Antti Karhula. „Bolo skvelé stretnúť sa s hráčmi, ktorí tu hrali v minulej sezóne. Zároveň s nimi prišlo niekoľko nových, kvalitných hokejistov a nejaký čas potrvá, než sa navzájom spoznáme. Na tom však začneme pracovať hneď od zajtrajška.“ Fínsky tréner ´baranov´ si bude musieť okrem nových hráčov zvykať aj na prítomnosť nových členov realizačného tímu, ktorými sú Rudolf Jendek a Robin Danielsson. „Bude to veľmi podobné ako s hráčmi. Deň po dni sa budeme spoločne lepšie navzájom poznávať, k čomu prispeje aj to, že začneme trénovať a viesť debaty o hokeji, čo nám pomôže dostať sa na spoločnú loď. Nič sa neudeje len tak hneď, chce to trochu času, než sa spoznáme a zvyknú si na moje hlúpe vtipy,“ povedal s úsmevom Karhula.