Banskú Bystricu posilnil Adrián Slávik z Trenčína

Banská Bystrica 4. júla (TASR) - Fortunaligový klub MFK Dukla Banská Bystrica sa dohodol na ročnom kontrakte s krajným obrancom Adriánom Slávikom. Pod Urpín prichádza z AS Trenčín, kde pôsobil od štrnástich rokov a prešiel tam všetkými dorasteneckými kategóriami.



Dvadsaťtriročný bek debutoval vo Fortuna lige 27. mája 2018 v Žiline a tešil sa z výhry 2:1. Slávik bol viackrát súčasťou základnej zostavy AS Trenčín a má na svojom konte desiatky štartov v najvyššej súťaži. "Bol som dlhšie zranený, takže sme sa v Trenčíne obe strany dohodli, že bude lepšie, keď si nájdem aj novú motiváciu. Zo zranenia som sa dal dokopy a som plne pripravený pomôcť Banskej Bystrici. Teším sa na tréningy, zápasy a nový dres Dukly," uviedol pre klubovú stránku.



"Dukla je nováčik Fortuna ligy a podľa mňa má veľmi dobrý tím, ktorý tri roky bojoval o postup do najvyššej súťaže a nie je to žiadna náhoda, že sa tam napokon dostal. Vnímam, že Dukla má veľké ambície a ja som rád za možnosť naďalej hrať v prvej lige. Moje očakávania sú veľké. Banskobystrické mužstvo je poskladané zo slovenských hráčov, sú v ňom iba slovenskí chalani, čo som už dlho nezažil, takže sa teším aj na skvelú partiu a verím, že budeme podávať dobré výkony," povedal.



Slávik môže hrať na kraji obrany i stredu poľa a má skúsenosti z mládežníckych reprezentácii Slovenska. "Adrián je rýchly a dynamický hráč, ktorý nám môže vytvoriť vynikajúcu alternatívu v krajných priestoroch a vertikálach. Či už sa jedná o pozíciu krajného obrancu alebo krajného stredového hráča. Sme veľmi radi, že sa nám tento prestup podarilo zrealizovať. Adriána vítam v klube a verím, že sa u nás bude dobre cítiť. Ide o mladého hráča, hľadali sme aj takúto typológiu, teda mladého a motivovaného futbalistu. Chceme kombinovať mladosť v kádri so skúsenosťou. Aj mladí hráči by mali dostať v našom mužstve šancu. Verím, že s podporou skúsených, ktorých tiež máme, tento zámer zvládneme," povedal športový riaditeľ klubu Jozef Mores.