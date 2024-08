Banskú Bystricu posilnil útočník Boucher, podpísal ročný kontrakt

Banská Bystrica 17. augusta (TASR) - Novou posilou hokejového klubu HC MONACObet Banská Bystrica sa stal útočník Matthew Boucher. Dvadsaťšesťročný rodák z Los Angeles, ktorý má okrem amerického aj kanadský pas, podpísal s účastníkom Tipos extraligy ročnú zmluvu. "Barani" o tom informovali na svojej oficiálnej webstránke.



Boucher zaplní posledné voľné miesto na súpiske Banskej Bystrice určené pre zahraničného hráča. "Pre podpis zmluvy som sa rozhodol, nakoľko z hľadiska mojej kariéry to dávalo pre mňa najväčší zmysel. Po rozhovoroch s realizačným tímom a s pánom Pisárom som bol milo prekvapený viacerými vecami, ktoré v našom rozhovore odzneli. Prichádzam s cieľom vyhrať titul," netajil ambície syn bývalého hráča NHL Philippea Bouchera.



Pre Matta Bouchera to bude prvý angažmán mimo Severnej Ameriky, doteraz pôsobil v kanadskej juniorskej lige QMJHL a nižších zámorských súťažiach AHL a ECHL. V uplynulých dvoch ročníkoch obliekal dres Belleville Senators, farmy klubu NHL Ottawa Senators. V minulej sezóne nazbieral v 17 zápasoch AHL osem bodov za dva góly a šesť asistencií. Vzrastom nižší útočník (175 cm) okrem toho nastupoval aj v ECHL za tím Trois-Rivires Lions, kde v 17 dueloch vyprodukoval 26 bodov (13+13).



"Som rád, že sa nám podarilo dohodnúť s Mattom. Ide o kreatívneho hráča s dynamickým korčuľovaním. Navyše hrával aj s viacerými našimi hráčmi, či už v ECHL alebo AHL. Typologicky a aj charakterovo nám zapadá do tímu," uviedol na adresu novej akvizície manažér banskobystrického klubu Ľuboš Pisár.