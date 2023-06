Banskú Bystricu posilnili hokejisti Petriska, Stránský a Žabka

Banská Bystrica 17. júna (TASR) - Vedenie hokejového klubu HC ´05 Banská Bystrica podpísalo zmluvy s trojicou mladých slovenských hráčov Jánom Petriskom, Adamom Stránským a Borisom Žabkom. Účastník Tipos extraligy o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



"Osobne som veľmi rád, že budú u nás hrať počas budúcej sezóny práve títo traja mladí hráči. Po minulej sezóne som si dal za cieľ pridať do tímu mladých, konkurencieschopných hráčov, ktorí kombinujú rýchlosť, zručnosti a charakter. Chalanov, ktorí majú schopnosti a ambície na to, aby sa presadili v extralige a možno dosiahli aj viac," povedal generálny manažér športovej časti Ľuboš Pisár.



Útočník Petriska pôsobil v uplynulej sezóne v bratislavskom Slovane. Nastúpil na 28 zápasov a zaznamenal 5 bodov (1+4), väčšinu ročníka hral v drese Modrých Krídiel Slovan. Za "béčko" odohral 29 duelov so ziskom 28 bodov (11+17). "Očakávam ťažké zápasy, vyrovnanú súťaž a výbornú atmosféru, ktorá v Bystrici vždy bola. Verím, že ako tím sa budeme pohybovať vo vrchnej časti tabuľky a budeme hrať atraktívny hokej. Osobný cieľ mám taký, že sa chcem v porovnaní s minulou sezónou opäť posunúť a zlepšiť ako hráč," uviedol 22-ročný Petriska.



Obranca Žabka bol súčasťou strieborného tímu Slovenska na turnaji Hlinka Gretzky Cup. Mladí reprezentanti do 18 rokov vtedy podľahli Rusku vo finálovom stretnutí 2:7. V predchádzajúcej sezóne hral rovnako ako Petriska prevažne v tíme Modré Krídla Slovan, kde nastúpil na 43 stretnutí a získal 10 bodov (3+7). Deväťnásťročný obranca si obliekol v štyroch zápasoch aj dres Slovana Bratislava. "Chcel by som poďakovať Banskej Bystrici za príležitosť hrať extraligu a budem sa snažiť za túto príležitosť odvďačiť klubu výkonmi na ľade. Mojím cieľom je prebojovať sa do hlavného tímu a pravidelne nastupovať a zlepšovať sa každým tréningom," zdôraznil Žabka.



Treťou posilou je útočník Stránský. V sezóne 2021/2022 bol najlepší strelec extraligy juniorov. Vlani pôsobil v prvoligových Topoľčanoch, v 39 dueloch základnej časti získal 30 bodov (12+18) a v play off pridal 9 bodov (6+3) v 7 vystúpeniach. "Teším sa na novú výzvu a som rád, že som dostal šancu sa ukázať. Budem sa snažiť vydať maximum a potvrdiť to, prečo ma do Banskej Bystrice zobrali. Tímové ambície budú, dúfam, tie najvyššie. Osobné ciele mám určite stanovené a dúfam, že sa ich podarí naplniť. Prvoradé však bude hlavne podávať dobré výkony a pomáhať tímu," konštatoval 20-ročný Stránský.