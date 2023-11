Hokejistov Banskej Bystrice povedie legendárny Raimo Helminen

Banská Bystrica 23. novembra (TASR) - Novým trénerom hokejistov HC '05 Banská Bystrica sa stal Fín Raimo Helminen. Bývalý legendárny útočník a člen Siene slávy IIHF nahradil na poste Kanaďana Douga Sheddena, ktorý odišiel z extraligového klubu pred dvoma týždňami. Medzitým dočasne viedol mužstvo v dvoch stretnutiach generálny manažér Ľuboš Pisár. Informovala o tom oficiálna webstránka "baranov".



Helminen pricestoval pod Urpín vo štvrtok popoludní, prvýkrát by mal viesť mužstvo v piatok na rannom rozkorčuľovaní. "Prvé dni po mojom príchode budem chcieť najprv určite spoznať celý tím, s ktorým sa stretnem v piatok ráno, až potom môžem začať hodnotiť a povedať viac. Určite sa budem snažiť priniesť do tímu hlavne novú energiu, pozitívny impulz, ktorý tím potrebuje. Verím, že tvrdou prácou celého tímu budeme stúpať v tabuľke vyššie," uviedol pre klubový web nový hlavný kormidelník.



Helminen, ktorý v marci budúceho roka oslávi okrúhle 60. narodeniny, má za sebou mimoriadne bohatú hráčsku kariéru. Je člen Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), majster sveta z roku 1995 a s fínskou reprezentáciou získal aj tri medaily na ZOH (0-1-2). Väčšinu hráčskej kariéry absolvoval na európskych klziskách, kde pôsobil vo švédskom Malmö a vo fínskom Ilves Tampere, ktoré je jeho rodiskom. Tri sezóny nastupoval aj v NHL, kde obliekal dresy New Yorku Rangers, Minnesoty North Stars a New Yorku Islanders.



Profesionálnu hráčsku kariéru ukončil po sezóne 2007/2008 a na jar 2010 už stál na lavičke Ilvesu ako asistent trénera. Následne viedli jeho kroky do KHL, kde najprv robil asistenta v tíme Barys Astana, od ročníka 2016/2017 zastával rovnakú funkciu v Jokerite Helsinki. Popritom viedol fínsku reprezentáciu do 20 rokov. Pozíciu hlavného trénera si vyskúšal v sezóne 2020/2021, keď kormidloval TPS Turku. O rok na to pôsobil v talianskom HC Pustertal. Vlani bol asistent trénera v najvyššej fínskej súťaži, keď sa opätovne spojil s Ilves Tampere.



"Barani" momentálne ťahajú sériu piatich prehier a v tabuľke Tipos extraligy im patrí ôsme miesto. "Celý proces podpisu nového trénera bol dôkladný, nechceli sme sa unáhliť, preto sme radi, že sme sa dohodli s kvalitným fínskym trénerom Raimom Helminenom. Verím, že Raimo nám prinesie do tímu, presne to, čo momentálne potrebujeme, ´leadership´ a zdravý tlak na hráčov, ale aj pokoj, keď to bude potrebné. Je to kvalitný tréner, ktorý bude mať vysoké nároky nie len na hráčov, ale aj na tréningový proces," povedal po podpise zmluvy Ľuboš Pisár, generálny manažér HC '05.