Banskú Bystricu povedie Poljovka, Bažík bude asistent

Banská Bystrica 27. decembra (TASR) - Novým trénerom futbalistov Banskej Bystrice sa stal Martin Poljovka. Vo funkcii nahradil Mareka Bažíka, ktorý sa posunul na pozíciu asistenta. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Hráči Banskej Bystrice figurujú po jesennej časti na 8. mieste tabuľky Niké ligy, v ktorej nazbierali 17 bodov v 18 zápasoch. Na zimnú prestávku išli po troch prehrách po sebe. Cieľ nového kormidelníka je dostať tím do prvej šestky, ktorá by znamenala účasť v skupine o titul. Do konca základnej časti ostávajú štyri kolá. "Marek a ja máme dlhoročnú profesionálnu spoluprácu, ktorá je postavená na vzájomnej dôvere a hernej chémii. Okrem toho sme aj dlhoroční priatelia. Prioritou je nadviazať na prácu predchádzajúcich trénerov a pokračovať v budovaní kvalitného tímu," uviedol Poljovka pre klubovú stránku. Bažík sa stal trénerom Dukly pred sezónou 2024/2025, keď nahradil Mária Auxta.