A. Barák priblížil Fiorentinu k postupu: Čakal som na svoju chvíľu

Bratislava 8. marca (TASR) - Český futbalový stredopoliar Antonín Barák gólom v nadstavenom čase rozhodol o víťazstve Fiorentiny nad Maccabi Haifa (4:3) a priblížil ju k postupu do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy. Svoj druhý gól v súťaži strelil v pozícii striedajúceho hráča a vnímal ho aj ako satisfakciu:



"V prebiehajúcej sezóne som si prešiel náročným obdobím, no tvrdo som pracoval a čakal som na chvíľu, keď predvediem, čo dokážem," uviedol pre uefa.com po víťazstve 4:3. Zápas sa z bezpečnostných dôvodov odohral v budapeštianskej Bozsik Aréne a v pozícii domáceho tímu figurovala Haifa. Tá síce od 2. minúty prehrávala po góle angolského útočníka M'Balu Nzolu, no po polhodine hry už viedla po presných zásahoch Abdoulayea Secka a Gadiho Kindu. Duel plný gólových otočiek vyvrcholil po prestávke, keď Lucas Beltran vyrovnal na 2:2, Anan Khalaili vrátil Haife náskok (3:2) a Rolando Mandragora vyrovnal na 3:3. Práve jeho v 81. minúte vystriedal Barák v čase, keď už hostia hrali v presilovke po druhej žltej karte stredopoliara domácich Manuela Cafumanu.



Taliansky tím v nadstavenom čase využil jednu z viacerých dier v defenzíve súpera a v ofenzívnej akcii sa Barák dostal k strele v šestnástke, ktorú namieril pod hornú žŕdku. Fiorentina napokon vybojovala tesné víťazstvo, ktorým potvrdila hernú prevahu - okrem držania lopty prevýšila súpera aj v strelách (24:7, na bránku 8:4). Český ofenzívny stredopoliar odohral v sobotňajšom ligovom zápase na ihrisku FC Turín (0:0) 45 minút, inak je jeho vyťaženosť v prebiehajúcom kalendárnom roku výrazne nižšia. V základnej zostave sa neobjavil už v desiatich zápasoch za sebou. "Aj keď som v nedávnom období veľa nehral, vedel som, že príde správny čas. Tréner mi vždy prízvukuje, že musím pokračovať v práci a pripomína mi, že moja chvíľa príde. Spočiatku som si veľmi pripúšťal kritiku, no uvedomil som si, že futbal je ako život a človek sa musí vždy pozerať dopredu," poznamenal Barák, pre ktorého to bol druhý gól z uplynulých štyroch zápasov.



Spokojnejší pred domácou odvetou (tiež vo štvrtok 14. marca) sú aj hráči Viktorie Plzeň, ktorí remizovali na ihrisku Servette Ženeva 0:0. Bez zraneného slovenského stredopoliara Erika Jirku a jeho krajana a brankára Mariána Tvrdoňa, ktorý bol pripravený na lavičke, zvládli najmä druhopolčasovú hernú prevahu domácich Tí sa po prestávke dostali k 11 strelám, z ktorých na bránku smerovali tri. "Tréner domácich poslal v druhom polčase do hry kreatívnych hráčov. Vďaka tomu sa Ženeva dostala do tlaku a na koňa ju posadilo aj ošetrovanie, keď sme chvíľami museli hrať iba s desiatimi. V ofenzíve som (od nášho tímu) čakal viac," poznamenal tréner Viktorie Miroslav Koubek, podľa ktorého je bezgólová remíza nádejný výsledok pred odvetou. "Teraz bude výhoda domáceho prostredia na našej strane," poznamenal Koubek, ktorý pripomenul, že aj v odvete môže byť náročné prekonať defenzívu Ženevy, ktorá neinkasovala už v piatich zápasoch za sebou a v predošlej fáze EKL tiež v prvom zápase doma remizovala 0:0 (s Ludogorcom Razgrad) a vonku dokázala zvíťaziť. "Obranu majú prepracovanú a sú v nej dôslední. Možno to bude znovu o jednom góle. Nečaká nás jednoduché stretnutie," poznamenal Koubek pre klubovú stránku.