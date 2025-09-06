< sekcia Šport
Baránek nepostúpil na MS z kvalifikácie do finále zjazdu elite
V sobotnej kvalifikácii obsadil až 91. priečku, keď za najrýchlejším Jacksonom Goldstonem z Kanady zaostal o 51,822 s.
Autor TASR
Valais 6. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v horskej cyklistike Rastislav Baránek nepostúpil na MS vo švajčiarskom stredisku Valais do finále disciplíny zjazd v kategórii elite. V sobotnej kvalifikácii obsadil až 91. priečku, keď za najrýchlejším Jacksonom Goldstonem z Kanady zaostal o 51,822 s.