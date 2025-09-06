Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
Baránek nepostúpil na MS z kvalifikácie do finále zjazdu elite

Horská cyklistika Foto: TASR/AP

V sobotnej kvalifikácii obsadil až 91. priečku, keď za najrýchlejším Jacksonom Goldstonem z Kanady zaostal o 51,822 s.

Autor TASR
Valais 6. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v horskej cyklistike Rastislav Baránek nepostúpil na MS vo švajčiarskom stredisku Valais do finále disciplíny zjazd v kategórii elite. V sobotnej kvalifikácii obsadil až 91. priečku, keď za najrýchlejším Jacksonom Goldstonem z Kanady zaostal o 51,822 s.
