„Barani“ opäť bez semifinále, Rabčan: S Košicami to zlomil 6. zápas
Ani náskok 3:1 na zápasy nestačil hokejistom Banskej Bystrice k tomu, aby postúpili do semifinále play off.
Košice 31. marca (TASR) - Ani náskok 3:1 na zápasy nestačil hokejistom Banskej Bystrice k tomu, aby postúpili do semifinále play off. V rozhodujúcom siedmom zápase štvrťfinálovej série proti Košiciam výkonom zaostali za očakávaniami trénera Vlastimila Wojnara, keď prehrali 1:3. „Dnes sme nehrali dobre. Nemohli sme sa do toho dostať, nebol to play off výkon,“ priznal Wojnar.
Hráči Banskej Bystrice prehrávali od 4. minúty po góle košického útočníka Patrika Rogoňa. Tento moment udal tón zápasu, v ktorom sa hostia márne snažili prelomiť košickú defenzívu. „Oceliari“ pridali v druhej tretine dva góly a ich organizovaná hra bola pre „baranov“ veľkou prekážkou. Tí prekonali brankára Dominika Riečického až v 58. minúte, keď sa presadil Andrej Kukuča. Bola to napokon posledná gólová radosť Banskej Bystrice v sezóne. Na hre hostí sa podpísala aj absencia útočníkov Romana Faitha a Dávida Šoltésa, oboch rodákov z Košíc. Faith chýbal pre trest od Senátu DK SZĽH, Šoltésa vyradili zdravotné problémy. „Roman je hráč prvej formácie a aj prvej presilovkovej formácie. Takisto aj Dávid Šoltés. Dnes sme boli veľmi oslabení, prakticky sa nám rozpadli elitné útoky,“ priznal Wojnar.
Tímy predviedli mimoriadne vyrovnanú sériu. Svedčí o tom nielen fakt, že sa o jej víťazovi rozhodlo až v siedmom zápase, ale aj skutočnosť, že sa až v piatich zápasoch išlo do predĺženia. „Klobúk dolu pred oboma tímami. Neboli to ofenzívne hody a možno práve preto to bolo také vyrovnané. Ani jeden tím neuhol. Prvých šesť zápasov bolo do veľkej miery o šťastí,“ povedal Wojnar.
Jeho zverenci mali sériu, do ktorej vstúpili zo 6. miesta po základnej časti, sľubne rozohranú. Z úvodného dvojzápasu v Košiciach si priniesli nádejný stav 1:1 (2:3 pp, 4:3 pp), ktorý potvrdili dvoma domácimi víťazstvami (4:3 pp, 3:2 sn). Náskok 3:1 však premárnili, a tak, ako dokázali trikrát po sebe zdolať Košice, tak s nimi aj následne trikrát prehrali - postupne 2:4, 2:3 pp a 1:3. „Myslím si, že sa to lámalo možno v piatom, no najmä v šiestom zápase. V tretej tretine sme ich nepustili von z pásma, no nepadlo nám to. V predĺžení nám raz ušli a bolo 3:3 na zápasy. Ten duel sa mohol skončiť 4:2 i 5:2 a siedmy zápas by sme ani nehrali,“ poznamenal brankár Eugen Rabčan. V podobnom duchu sa vyjadril aj kapitán tímu Michal Kabáč: „V šiestom zápase série sme mali navrch, tam sme to mali zlomiť. Hokej je, žiaľ, taký. Aj tak ďakujem všetkým spoluhráčom i fanúšikom za to, že stáli za nami a povzbudzovali nás.“
Brankár Rabčan bol počas sezóny oporou tímu, úspešnosť zákrokov si držal nad 92 percent, päťkrát vychytal čisté konto a dostal sa aj do reprezentácie. „Bola to pre mňa prvá sezóna, v ktorej som bol prvý brankár. Odchytal som veľa zápasov. Som rád, že som dostal takúto šancu. Ďakujem všetkým trénerom a vedeniu klubu za takúto dôveru. Chcel som byť ten, kto dovedie tím do semifinále po siedmich rokoch. Žiaľ, nevyšlo to,“ uviedol. Čakanie Banskej Bystrice na postup do semifinále trvá od roku 2019. V ňom „barani“ zavŕšili majstrovský hetrik, no odvtedy absentujú v najlepšej štvorke ligy. Počas uplynulých šiestich sezón vyhrali iba jednu sériu vyraďovačky - v roku 2022 zdolali Duklu Trenčín v predkole play off. Následne päťkrát po sebe prehrali vo štvrťfinále.
