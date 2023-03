Barani si veria na obľúbeného súpera, Spišiaci sa spoľahnú na svoj ľad

Banská Bystrica 14. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice vstúpia to štvrťfinále play off Tipos extraligy proti Spišskej Novej Vsi s cieľom potvrdiť pozitívnu bilanciu z nedávnych vzájomných zápasov. V základnej časti zdolali tohto súpera vo všetkých štyroch dueloch a sebavedomie si zvýšili aj vydareným obdobím po Novom roku. Na úspešnej vlne chcú pokračovať aj naďalej, tréner Doug Shedden aj útočník Alex Tamáši však vystríhali pred nástrahami vyraďovačky.



Banskobystrický tím má za sebou turbulentnú základnú časť. Počas nej dvakrát došlo k výmene športového manažéra a dvakrát aj hlavného trénera. Angažovanie Kanaďana Douga Sheddena sa napokon ukázalo ako správny krok a tím sa pod jeho vedením dostal do najlepšej štvorky základnej časti.



Definitívne sa o tom rozhodlo až v jej závere, keď pri rovnosti bodov so Spišskou Novou Vsou rozhodli lepšie vzájomné zápasy. "Barani" zvíťazili od 6. januára v 14 z 19 zápasov. Úplný záver im príliš nevyšiel, keď prehrali tri z piatich duelov. Pýšiť sa mohli aj bilanciou na klziskách súperov, z ktorých priviezli 49 bodov. Zatiaľ čo vonku boli najlepší zo všetkých tímov, ich 30 bodov z vlastného ľadu je naopak najhorší výsledok (spoločne s Prešovom). Tento paradox si uvedomoval aj tréner Shedden, ktorý pred štvrťfinále najskôr zažartoval: "Možno by sme mali odohrať sedemzápasovú sériu čisto v Spišskej," no následne vážnejším tónom pokračoval: "Je to trochu frustrujúce, nakoľko tento tím by mal byť stavaný na naše ihrisko. Play off je však nová súťaž. Samozrejme, mali by sme byť nadšení, veď sa nám podarilo dostať sa z dna tabuľky až na 4. miesto. Som hrdý, ako tvrdo pracuje táto skupina hráčov. Naša brankárska jednotka vynechala snáď 10 zápasov a pri zraneniach, s ktorými sme sa pasovali, museli vystúpiť do popredia niektorí iní hráči. Určite sme však napísali dobrý príbeh," poznamenal Shedden pre klubovú webstránku.



Kormidelník "baranov" by mal mať vo vyraďovacích bojoch k dispozícii aj hráčov, ktorí v závere základnej časti absentovali pre zdravotné problémy. Ide o útočníkov Alexa Výhonského a Patricka Watlinga a pravdepodobne aj brankára Jakuba Sedláčeka, ktorý tímu chýbal od 5. februára. Hráči Banskej Bystrice si uvedomujú, že vo štvrťfinále budú čeliť tímu, ktorý bude motivovaný aj štyrmi prehrami vo vzájomných stretnutiach. "Tie hrajú v náš prospech, vieme ako na nich. Musíme však k tomu pristúpiť zodpovedne a rozobrať si ich do detailu. Okrem presilových hier musíme zlepšiť premieňanie šancí, veľa korčuľovať, napádať a nedať im nejaký priestor," povedal útočník Alex Tamáši pre hc05.sk.





Hokejisti Spišskej Novej Vsi veria, že si euforickú atmosféru zo záveru základnej časti Tipos extraligy prenesú aj do play off. Krátko pred koncom dlhodobej časti sa definitívne rozhodlo o ich priamom postupe medzi šesť najlepších tímov súťaže, čo je jeden z najväčších úspechov v klubovej histórii. Tréner Vlastimil Wojnar ani hráči netaja rešpekt k súperovi z Banskej Bystrice, vo vyraďovačke mu túžia oplatiť prehry z predošlých vzájomných zápasov.



Spišiaci prehrali s "baranmi" vo všetkých štyroch vzájomných zápasoch v základnej časti. Najbližšie k víťazstvu boli v tom záverečnom, v ktorom doma podľahli 3:4 po predĺžení. "Majú silové mužstvo. V základnej časti sme s nimi mali problémy, ale v play off sa hrá nová súťaž. Verím, že ich prekvapíme," vyjadril sa kouč Wojnar.



Spišiaci dosiahli v štyroch vzájomných stretnutiach skóre 11:22, keď prvé dva zápasy odohrali vonku, ďalšie dva doma. Rovnaký program bude mať aj štvrťfinále, ktoré bude znamenať premiérovú konfrontáciu týchto tímov v play off extraligy. "Je to kvalitný súper. Tešíme sa na neho," poznamenal kapitán HK GROTTO Spišská Nová Ves Branislav Rapáč.



Jedným z lídrov Spišiakov by mal byť aj útočník Martin Réway. Od januárového príchodu sa stal jedným z kľúčových útočníkov tímu. V 13 zápasoch nazbieral 13 kanadských bodov za 5 gólov a 8 asistencií. "Veľmi sa teším na play off. Verím, že máme dostatočne kvalitný a skúsený tím. Tak, ako bude nepríjemná Banská Bystrica, môžeme byť nepríjemní aj my pre ňu. Musíme sa sústrediť na svoju hru. Vieme, že súper má fyzických hráčov a nebude to proti nim ľahké. My však máme rýchlosť aj šikovnosť. Myslím si, že to bude vyrovnaná partia," povedal Réway.



Spišiaci si prípravu na štvrťfinále spestrili aj spoločným sústredením v Tatrách, po ňom sa už zamerali na najbližšieho súpera. Sériu začnú dvomi zápasmi na súperovom klzisku, ďalšie dva odohrajú doma. Prostredie vlastného štadióna je pre nich výhodou, v základnej časti získali doma 49 bodov, vonku 30. Spišiaci sa v základnej časti prezentovali ešte lepšími výsledkami než v uplynulom nováčikovskom ročníku a udržali v meste hokejový boom. Priemerná návštevnosť 2700 divákov je pre nich pozitívna a v play off by ju radi ešte navýšili. Podľa kapitána tímu Branislava Rapáča sú diváci šiesty hráč tímu. "To číslo 2700 je výborné, zvlášť, keď sa diváci po covide ťažšie vracali. My im veľmi ďakujeme za podporu, doma sa nám vďaka nim hrá výborne. Verím, že aj v play off nás bude hnať vpred výborná atmosféra."



Pre Spišskú Novú Ves ide o tretiu štvrťfinálovú účasť v play off extraligy. V rokoch 1998 a 1999 prehrala so Slovanom Bratislava vo štvrťfinálovej sérii dvakrát 0:3 na zápasy. Vlani rovnakým výsledkom nestačila na Prešov v kvalifikácii play off. Proti Banskej Bystrici preto pôjde tímu aj o historicky prvé víťazstvo vo vyraďovacích bojoch.