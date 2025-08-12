< sekcia Šport
Baránková i Góralczyková majú v Čcheng-tu na dosah medailu
Baránková vyhrala v utorok zápas o nasadenie s Nemkou Elisou Tartlerovou 81:79 a mohla si tak vybrať súperku pre semifinále v olympijskom luku v disciplíne terénna lukostreľba.
Autor TASR
Čcheng-tu 12. augusta (TASR) - Dve slovenské reprezentantky budú môcť získať v stredu na Svetových hrách v neolympijských športoch v čínskom Čcheng-tu niektorú z medailí. Lukostrelkyňa Denisa Baránková i kickboxerka Michaela Góralczyková sa predstavia v semifinále svojich súťaží.
Baránková vyhrala v utorok zápas o nasadenie s Nemkou Elisou Tartlerovou 81:79 a mohla si tak vybrať súperku pre semifinále v olympijskom luku v disciplíne terénna lukostreľba. Z dvojice Talianok Roberta di Francescová a Chiara Rebagliatiová sa rozhodla pre prvú, ktorá skončila v kvalifikácii piata. Nemke pripadla druhá Talianka, ktorá bola v kvalifikácii tretia. Baránková bola v kvalifikácii s nástrelom 370 bodov druhá za Tartlerovou, ktorá v kvalifikačnom kole síce nazbierala rovnaký počet bodov, ale mala vyšší počet čistých stredov. Obe tak nemuseli absolvovať psychicky náročný utorňajší vyraďovací systém o to, kto ich v najlepšej štvorici doplní. Slovenská lukostrelkyňa nastúpi na svoj semifinálový duel v stredu o 7.15 SELČ. O 7.35 SELČ je na programe duel o 3. miesto a o ďalších 15 minút neskôr finále.
Góralczyková bude bojovať o medailu v disciplíne point fighting do 60 kg. Víťazstvom nad Dilrabo Kosolapovovou z Uzbekistanu 14:5 potvrdila v hale S’čchuan, že vo svojej váhe patrí medzi svetovú špičku. Vyhrala každú jednu dvojminútovú periódu. Od úvodu bodovala a súperku veľmi k bodovaným atakom nepúšťala. „V našej kategórii sú najlepšie štyri Európanky a ja patrím medzi nich. Súperka ešte nedosahovala úroveň mojich najväčších európskych konkurentiek. Semifinále bol preto prvý cieľ, tým ďalším bude finále. Ak sa nepodarí, budem ďalej bojovať o medailu,“ povedala Michaela Góralczyková podľa olympic.sk.
Dvadsaťdvaročná kickboxerka bola rada, že má za sebou úspešný test tatami v Čcheng-tu. Na súboj proti Bulharke Alexandre Georgievovej bude v stredu večer o 19.45 h miestneho času (13.45 SELČ) nastupovať už pokojnejšie. „Otestovala som si podmienky v hale. Teraz už viem, do čoho presne idem a ako to tu všetko prebieha. Príprava na semifinále preto bude pokojnejšia ako teraz na štvrťfinále. Proti Bulharke budem bojovať o víťazstvo,“ avizovala Góralczyková.
Baránková vyhrala v utorok zápas o nasadenie s Nemkou Elisou Tartlerovou 81:79 a mohla si tak vybrať súperku pre semifinále v olympijskom luku v disciplíne terénna lukostreľba. Z dvojice Talianok Roberta di Francescová a Chiara Rebagliatiová sa rozhodla pre prvú, ktorá skončila v kvalifikácii piata. Nemke pripadla druhá Talianka, ktorá bola v kvalifikácii tretia. Baránková bola v kvalifikácii s nástrelom 370 bodov druhá za Tartlerovou, ktorá v kvalifikačnom kole síce nazbierala rovnaký počet bodov, ale mala vyšší počet čistých stredov. Obe tak nemuseli absolvovať psychicky náročný utorňajší vyraďovací systém o to, kto ich v najlepšej štvorici doplní. Slovenská lukostrelkyňa nastúpi na svoj semifinálový duel v stredu o 7.15 SELČ. O 7.35 SELČ je na programe duel o 3. miesto a o ďalších 15 minút neskôr finále.
Góralczyková bude bojovať o medailu v disciplíne point fighting do 60 kg. Víťazstvom nad Dilrabo Kosolapovovou z Uzbekistanu 14:5 potvrdila v hale S’čchuan, že vo svojej váhe patrí medzi svetovú špičku. Vyhrala každú jednu dvojminútovú periódu. Od úvodu bodovala a súperku veľmi k bodovaným atakom nepúšťala. „V našej kategórii sú najlepšie štyri Európanky a ja patrím medzi nich. Súperka ešte nedosahovala úroveň mojich najväčších európskych konkurentiek. Semifinále bol preto prvý cieľ, tým ďalším bude finále. Ak sa nepodarí, budem ďalej bojovať o medailu,“ povedala Michaela Góralczyková podľa olympic.sk.
Dvadsaťdvaročná kickboxerka bola rada, že má za sebou úspešný test tatami v Čcheng-tu. Na súboj proti Bulharke Alexandre Georgievovej bude v stredu večer o 19.45 h miestneho času (13.45 SELČ) nastupovať už pokojnejšie. „Otestovala som si podmienky v hale. Teraz už viem, do čoho presne idem a ako to tu všetko prebieha. Príprava na semifinále preto bude pokojnejšia ako teraz na štvrťfinále. Proti Bulharke budem bojovať o víťazstvo,“ avizovala Góralczyková.