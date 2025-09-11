Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. september 2025Meniny má Bystrík
< sekcia Šport

Baránková sa v olympijskom luku prebojovala do 3. kola

.
Na snímke slovenská lukostreľkyňa Denisa Baránková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V úvodnom kole zvíťazila nad Britkou Megan Haversovou 7:3, v druhom si poradila s Češkou Msriou Horáčkovou 6:2.

Autor TASR
Kwang-džu 11. septembra (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková sa na majstrovstvách sveta v kórejskom Kwang-džu prebojovala do 3. kola disciplíny olympijský luk, v ktorom prehrala s Taiwančankou Li Cchaj Süan 2:6.

V úvodnom kole zvíťazila nad Britkou Megan Haversovou 7:3, v druhom si poradila s Češkou Msriou Horáčkovou 6:2. Nad jej sily bola v dueli o postup do osemfinále až reprezentantka Taiwanu. Baránkovej krajanka Elena Bendíková vypadla v 1. kole po prehre 3:7 s Indkou Ankitou Bhakatovou.
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

KOMENTÁR J. HRABKA: Konsolidácia. Diel prvý