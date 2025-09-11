< sekcia Šport
Baránková sa v olympijskom luku prebojovala do 3. kola
Autor TASR
Kwang-džu 11. septembra (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková sa na majstrovstvách sveta v kórejskom Kwang-džu prebojovala do 3. kola disciplíny olympijský luk, v ktorom prehrala s Taiwančankou Li Cchaj Süan 2:6.
V úvodnom kole zvíťazila nad Britkou Megan Haversovou 7:3, v druhom si poradila s Češkou Msriou Horáčkovou 6:2. Nad jej sily bola v dueli o postup do osemfinále až reprezentantka Taiwanu. Baránkovej krajanka Elena Bendíková vypadla v 1. kole po prehre 3:7 s Indkou Ankitou Bhakatovou.
