Baránková si zabezpečila miestenku na Svetové hry 2025

Lac La Biche 21. septembra (TASR) - Lukostrelkyňa Denisa Baránková sa stala prvou individuálnou športovkyňou zo Slovenska, ktorá si vybojovala miestenku na budúcoročné Svetové hry v neolympijských športoch v čínskom Čcheng-tu. Už vlani si účasť vybojovali slovenské florbalistky, pripomenul portál olympic.sk.



Baránková sa prebojovala na svetovom šampionáte v terénnej lukostreľbe v kanadskom Lac La Biche z 11. miesta v kvalifikácii olympijského luku do osemfinále, v ktorom prehrala s Taliankou Chiarou Rebagliatiovou 82:94. Účastníčka OH 2020 a 2024 si vďaka postupu medzi najlepšiu šestnástku zabezpečila účasť v Čcheng-tu vďaka postaveniu Slovenska v redukovanom rebríćku krajín.



Svetové hry v neolympijských športoch sa v Číne uskutočnia na budúci rok od 7. do 17. augusta. Baránková už na tomto podujatí štartovala, v terénnej lukostreľbe sa predstavila pred dvoma rokmi v americkom Birminghame.