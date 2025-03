Baránková skončila tretia v olympijskom luku v Las Vegas

Las Vegas 10. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Baránková obsadila tretie miesto v olympijskom luku žien na Indoor World Series Finals v americkom Las Vegas. Bolo to súperenie pre 16 najlepších v bodovaní Elite zo šiestich položiek Indoor World Series počas tejto zimy.



Vyraďovacia súťaž Indoor World Series Finals sa konala v nedeľu v rámci prestížneho halového podujatia The Vegas Shoot (5. - 9. marca). Na tomto tzv. Superbowle lukostreľby sa do diania zapojilo dovedna 3857 účastníkov z 57 krajín.



Baránková predtým v trojdňovej 90-šípovej kvalifikácii na vzdialenosť 20 yardov, čiže 18 metrov, v Nevade obsadila 11. pozíciu výkonom 868 (292+288+288), V sumárnom hodnotení základnej časti Indoor World Series obsadila šieste miesto. Nazbierala 385 zohľadnených bodov. Každej strelkyni sa v záujme férovosti zarátali len tri najlepšie výsledky. V prípade Slovenky to bolo 250 bodov za prvenstvo v Lausanne, 90 bodov za Las Vegas a 45 bodov za Nimes, škrtli jej 30 bodov za luxemburský Strassen. V Tchaj-peji a Chicagu absentovala.



"Jedenáste miesto zo samotného The Vegas Shoot ma trochu mrzí, lebo som bola len bodík od Top 10. Vynahradila som si to postupom do duelu o bronz v rámci Indoor World Series Finals a ešte som v ňom aj uspela, čo ma veľmi teší. Rovnako ma teší, že som dokázala dvakrát v tejto halovej sezóne byť na pódiu vo Svetovej sérii,“ povedala Baránková pre oficiálnu webovú stránku Slovenského lukostreleckého zväzu.