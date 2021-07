Baránková vypadla v 1. kole s Pärnatovou po päťsetovom boji

1. kolo:



Reena Pärnatová (Est.) - Denisa BARÁNKOVÁ (SR) 6:4 (22:26, 21:15, 23:22, 21:26, 24:22)

Tokio 29. júla (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková vypadla na OH v Tokiu v 1. kole vyraďovacej časti. Najmladšia členka slovenskej výpravy prehrala s Estónkou Reenou Pärnatovou v dramatickom päťsetovom súboji 4:6.Devätnásťročná Baránková získala prvý set vo svoj prospech po skóre 26:22, druhý a tretí sa však stal korisťou jej súperky (15:21 a 22:23). Slovenka potom vo veterných podmienkach v areáli Jumenošima Final Field triumfovala vo štvrtom sete jednoznačne 26:21, no rozhodujúci piaty vyhrala Pärnatová 24:22 a postúpila do druhého kola. Za víťazstvo v sete sa udeľujú dva body.Baránková v Tokiu zasiahla minulý týždeň ako prvá zo slovenskej výpravy do zápolení na OH v Tokiu, keď ešte pred otváracím ceremoniálom obsadila v nasadzovacom kole v osobnom rekorde 655 bodov 12. priečku. Stanovila tak aj nový slovenský juniorský rekord.