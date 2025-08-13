< sekcia Šport
Baránková získala zlatú medailu v terénnej lukostreľbe
Vo finále olympijského luku v terénnej lukostreľbe vyhrala nad Chiarou Rebagliatiovou z Talianska 59:57.
Autor TASR
Čcheng-tu 13. augusta (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková získala zlatú medailu na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu. Vo finále olympijského luku v terénnej lukostreľbe vyhrala nad Chiarou Rebagliatiovou z Talianska 59:57.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
