Baránková získala zlatú medailu v terénnej lukostreľbe

Na snímke slovenská lukostreľkyňa Denisa Baránková. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Vo finále olympijského luku v terénnej lukostreľbe vyhrala nad Chiarou Rebagliatiovou z Talianska 59:57.

Autor TASR
Čcheng-tu 13. augusta (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková získala zlatú medailu na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu. Vo finále olympijského luku v terénnej lukostreľbe vyhrala nad Chiarou Rebagliatiovou z Talianska 59:57.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
