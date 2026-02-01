Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Baraou prišiel o titul WBA vo velterovej váhe, prehral so Zayasom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvaja rozhodcovia bodovali duel po dvanástich kolách v pomere 116:112 pre 23-ročného Zayasa, tretí arbiter prisúdil rovnaké skóre Baraouovi.

Autor TASR
San Juan 1. februára (TASR) - Nemecký boxer Abass Baraou prišiel o titul majstra sveta vo velterovej váhe organizácie WBA. V zápase v portorickom meste San Juan prehral s domácim favoritom Xanderom Zayasom.

Dvaja rozhodcovia bodovali duel po dvanástich kolách v pomere 116:112 pre 23-ročného Zayasa, tretí arbiter prisúdil rovnaké skóre Baraouovi. Pre 31-ročného Nemca to bola druhá prehra v 19. profesionálnom zápase. Zayas si udržal neporaziteľnosť aj po 23. súboji a k titulu WBO tak pridal aj opasok WBA. Informovala o tom agentúra DPA.
