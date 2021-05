Praha 4. mája (TASR) - Česká tenistka Barbora Strýcová ukončila vo veku 35 rokov kariéru. Dôvodom je tehotenstvo, po narodení dieťaťa sa už neplánuje vrátiť na okruh.



Víťazka štvorhry na grandslamovom Wimbledone by sa ešte rada rozlúčila s fanúšikmi na kurte: "Sama pre seba si chcem ešte zahrať jeden zápas pred divákmi. Lúčim sa s kariérou a nepredpokladám, že sa vrátim, ale chcela by som rozlúčku s divákmi. Môj sen je, aby to bolo na Wimbledone, ale ak to nevyjde, tak niečo vymyslím v Česku," citoval Strýcovú portál sport.cz.



Počas kariéry získala dva tituly v dvojhre na okruhu WTA a 31-krát sa tešila v štvorhre. V All England Clube triumfovala v roku 2019 a na OH 2016 získala bronz.