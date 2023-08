Barca bude definitívne bez Messiho, Real Madrid po dekáde bez Benzemu

Madrid 10. augusta (TASR) - Ohromný letný prestup španielskeho i svetového futbalu sa neuskutočnil. Lionel Messi zamieril z Paríža Saint-Germain do Interu Miami a americký klub vzal Barcelone aj Sergia Busquetsa a Jordiho Albu. Španielska La Liga sa začne v piatok zápasom medzi Almeriou a Rayom Vallecano a Barcelona sa predstaví v nedeľu na pôde Getafe. Jej najväčší rival a vicemajster Real Madrid o deň skôr na trávniku Athletica Bilbao.



"Biely balet" sa bude musieť zaobísť bez Karima Benzemu, keďže zamieril v lete do saudskoarabského Al-Ittihadu. Stále však existuje šanca na príchod Kyliana Mbappeho, ktorý má napäté vzťahy s PSG a Real Madrid je jeho dlhodobý cieľ. Neistú situáciu dvoch kľúčových španielskych klubov môžu využiť Atletico Madrid či Real Sociedad San Sebastian. Klub z hlavného mesta skončil v uplynulej sezóne tretí, len bod za vicemajstrom a na konci ročníka ukazoval dobrú formu. Kormidelník Diego Simeone je na lavičke od roku 2011 a v lete posilnil obranu o Cesara Azpilicuetu a Caglara Soyuncua. Prvý menovaný sa vracia do vlasti po 13 rokoch, z ktorých jedenásť strávil v Chelsea. S Londýnčanmi získal všetky veľké trofeje na klubovej úrovni a v roku 2021 priviedol mužstvo k titulu v Lige majstrov ako kapitán. "Sme nadšení zo štartu ligy, vieme, že bude veľmi vyrovnaná," uviedol Simeone pre agentúru AP.



Sociedad si vybojoval štvrtou pozíciou Ligu majstrov prvýkrát po desiatich rokoch. V lete prišiel o stredopoliara Davida Silvu, ktorý utrpel počas prestávky vážne zranenie kolena a ukončil kariéru. Nahradiť by ho mal Andre Silva, ten prišiel na hosťovanie z Lipska.



Barcelona dokázala naposledy obhájiť titul v sezóne 2018/19. V lete absolvovala "prípravné El Classico", keď zdolala Real Madrid 3:0 na neutrálnej pôde. "Vždy je fajn vyhrať 'El Clasico', no máme čo zlepšovať," povedal tréner Xavi. Pred týmto ročníkom zaznamenal tím okrem odchodov aj posilu v osobe Ilkaya Gündogana z Manchestru City. Xavi sa môže ďalej spoliehať na mladíkov Pedriho a Gaviho a rád by udržal aj Ousmanea Dembeleho, ktorý tvoril v predošlej sezóne ofenzívnu silu tímu spolu s Robertom Lewandowským. Francúzsky krídelník bol v predchádzajúcich dňoch spájaný s prípadnou výmenou za Neymara. Brazílčan sa túži vrátiť z PSG späť do Barcelony.



"Biely balet" čaká prvá sezóna bez Benzemu po viac ako dekáde. Úradujúci držiteľ Zlatej lopty prevzal úlohu lídra po odchode Cristiana Ronalda v roku 2018 a tím viedol aj ako kapitán. V nasledujúcej sezóne by ho mali zastúpiť Vinicius Junior a Rodrygo, pomôcť môže aj Joselu, ktorý prišiel na hosťovanie z Espanyolu. Tím privítal v lete veľkú posilu v osobe Judea Bellinghama, doposiaľ svojho najväčšieho prestupu v prebiehajúcom období. Úloha mladého Angličana je oživiť stred poľa s dlhoročnými oporami Lukom Modričom a Tonim Kroosom. Bellingham prišiel z Borussie Dortmund a vybral si dres s číslom päť ako poctu Zinedinemu Zidanovi. Ďalšia posila do stredu poľa prichádza v osobe Ardu Gülera. Klub zaplatil za osemnásťročného Turka z Fenerbahce Istanbul 20 miliónov eur.



Okrem Benzemu opustili tím aj Eden Hazard, Marco Asensio či Mariano Diaz a mužstvo čaká záverečná sezóna pod Carlom Ancelottim. Talian prijal od budúceho roka miesto na lavičke brazílskej reprezentácie.



Zmeny sa diali aj v organizácii ligy. Na scénu príde nový sponzor, výrobca videohier EA Sports a tímy, ktoré súhlasili s rozšírením prístupu médií k svojim trénerom a hráčom, zarobia viac na televíznych právach. Poskytnú napríklad rozhovory s trénerským tímom či predzápasové fotky zo šatne.



Slovensko bude mať v La Lige zastúpenie opäť v obrancovi Martinovi Valjentovi a brankárovi Dominikovi Greifovi. Obaja pôsobia v Mallorce, ktorá skončila v predchádzajúcej sezóne deviata a nebola ďaleko od miestenky v európskej klubovej súťaži - od siedmej Osasuny ju delili tri body.