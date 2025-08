„Barca“ sa vráti na Camp Nou 14. septembra

Barcelona 6. augusta (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sa vrátia na Camp Nou 14. septembra, keď vo svojom prvom domácom zápase v novej sezóne španielskej La Ligy privítajú Valenciu. Štadión však nebude môcť byť úplne zaplnený.



Podľa denníka Mundo Deportivo schválila mestská rada na daný duel maximálnu možnú kapacitu 27.000 miest, teda výrazne menej ako pôvodne plánovaných 60.000. Dôvodom je prebiehajúca renovácia ikonického štadióna.



Prvú fáza projektu rekonštrukcie rozdelili do troch častí. Tá úvodná pokrýva južnú bránu a hlavnú tribúnu, ktorá dokáže prichýliť 27.000 divákov. Práve táto sekcia štadióna bude pripravená na zápas s Valenciou. Po dokončení druhej časti, ktorá zahŕňa postrannú tribúnu, sa kapacita zvýši na 45.000 miest. Po nej bude nasledovať tretia časť, po ktorej otvoria aj tribúnu za severnou bránkou, čím sa kapacita rozrastie až na 60.000 miest.



Druhá fáza rekonštrukcie sa začne budúci rok. Po nej by mala byť dokončená vrchná tribúna a docieli sa finálna kapacita štadióna, do ktorého sa zmestí až 105.000 fanúšikov.



Úvodné tri kolá La Ligy v tejto sezóne odohrá Barcelona na ihriskách súperov.