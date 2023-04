Barca zdolala Atletico,Xavi chválil ter Stegena,mrzí ho slabá koncovka

Barcelona 24. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sú o krok bližšie k zisku prvého ligového titulu od roku 2019. Katalánci uspeli v nedeľnom šlágri s Atleticom (1:0) a aj po 30. kole La Ligy majú na čele tabuľky 11-bodový náskok pred obhajcom trofeje Realom Madrid. Trénera domácich Xaviho Hernandeza potešil výkon jeho tímu, osobitne vyzdvihol brankára Marca-Andreho ter Stegena, ktorý predviedol niekoľko výborných zákrokov. Blysol sa najmä pri šanci Antoinea Griezmanna, ktorému nedovolil vyrovnať.



"Vždy som hovoril, že Marc je jeden z trojice najlepších brankárov na svete. A myslím si, že pre našu hru je ten najlepší. Je záruka úspechu. To isté platí o našej obrane - defenzívna činnosť je fundamentálna. Marc bol rozhodujúci prvok vo viacerých momentoch," pochválil Xavi nemeckého brankára.



Barcelona si 23-krát v sezóne udržala čisté konto, čo je ligový rekord. Pre tím je ešte cennejšie, že po prehre v odvete semifinále Kráľovského pohára s Realom Madrid (0:4) a bezgólových remízach v La Lige so Gironou a Getafe konečne dokázal skórovať. O triumfe "blaugranas" rozhodol gól Ferrana Torresa krátko pred prestávkou, 23-ročný útočník dostal prihrávku od Raphinhu a z hranice šestnástky namieril pravačkou po zemi presne k žrdi. Bol to prvý gól Barcelony od 1. apríla, keď takisto Torres spečatil triumf 4:0 na pôde Elche. "Museli sme zvíťaziť a je jedno, akým spôsobom. Bolo pre nás dôležité urobiť tento veľký krok na ceste za ziskom titulu. Tím veľmi usilovne pracoval, fanúšikovia boli s nami od prvého momentu a nakoniec sme dosiahli želaný výsledok," povedal Torres pre Movistar.



Jeho kolegovia z útoku ďalšie šance pozahadzovali. Raphinha z troch metrov pred úplne odkrytou bránou trafil iba brankára Jana Oblaka. Robert Lewandowski sa dostal do prečíslenia spolu s Raphinhom, poľský kanonier sa však rozhodol vystreliť a minul bránu. "Ferran (Torres) je najšťastnejší človek na svete, Raphinha a Lewandowski sú trochu smutní. Tešia sa z víťazstva, ale smútia, lebo neskórovali. Áno, Lewandowski je najlepší strelec ligy so 17 gólmi, no predstavte si, ako sa cítia ostatní hráči," komentoval Xavi slabú streleckú formu útočníkov Barcelony.



Osem kôl pred koncom sezóny si "Barca" drží na čele tabuľky 11-bodový náskok pred druhým Realom, ktorý v sobotu zdolal doma Celtu Vigo 2:0. Atletico je tretie s päťbodovým mankom na mestského rivala. "Los Colchoneros" prehrali v domácej súťaži prvýkrát od januárovej prehry s Barcelonou (0:1) na Estadio Metropolitano. Podľa trénera Diega Simeoneho rozhodla o neúspechu slabá koncovka jeho zverencov. "Musíte byť chladnokrvní v zakončení, to z vás robí šampióna. Ak ste silní v oboch šestnástkach, vtedy máte oveľa väčšiu šancu stať sa majstrami," citovala Simeoneho agentúra AFP.



Atletico tak prehralo aj druhý vzájomný duel v sezóne s Barcelonou. "La Liga bola vždy náročná a aj stále je náročná súťaž. Nepodarilo sa nám ju trochu zdramatizovať a urobiť záver vzrušujúcejším. Ak bude hrať Barcelona takýmto spôsobom a bude si držať náskok, tak ligu vyhrá," dodal brankár hostí Oblak.