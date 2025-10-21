< sekcia Šport
Barcelona aj vďaka hetriku Lopeza zdolala Olympiakos, Kajrat remizoval
Barcelona sa proti Olympiakosu ujala vedenia už v 7. minúte po akcii Lopeza.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. októbra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona dosiahli druhé víťazstvo v hlavnej fáze Ligy majstrov 2025/26. V utorňajšom dueli 3. kola zdolali doma grécky Olympiakos Pireus presvedčivo 6:1, hetrikom sa blysol Fermin Lopez. Kazašský Kajrat Almaty remizoval s cyperským FC Pafos 0:0 a získal historický prvý bod v ligovej fáze.
Barcelona sa proti Olympiakosu ujala vedenia už v 7. minúte po akcii Lopeza. Lamine Yamal zoči-voči Konstantinosovi Tzolakisovi neuspel, no lopta sa opäť odrazila k Lopezovi, ktorý ju aj s prispením obrancov Olympiakosu dopravil do siete. V 39. minúte Lopez po prihrávke Pedra Fernandeza presnou strelou k vzdialenejšej žrdi zvýšil na 2:0. Do druhého polčasu vstúpil Olympiakos aktívnejšie a v 54. minúte znížil z pokutového kopu Ayoub El Kaabi. Snahu jeho tímu o vyrovnanie však pribrzdilo následné vylúčenie Santiaga Hezzeho. Barcelona výhodu dokonale využila. Yamal premenil penaltu nariadenú za faul Tzolakisa, Lopez v 76. minúte po akcii Raphinhu zavŕšil hetrik a ďalšie dva góly Barcelony pridal Marcus Rashford.
Kajrat, ktorý v 3. predkole vyradil Slovan Bratislava, hral proti Pafosu od 4. minúty v početnej výhode. Joao Correia fauloval Luisa Matu a videl červenú kartu. Kazašský tím si však v ďalšom priebehu zápasu nedokázal vytvoriť žiadnu vyloženú šancu. V 72. minúte boli blízko ku gólu hostia. Lopta sa od bránkovej konštrukcie odrazila za čiaru, no gól napokon neplatil pre ofsajd.
Barcelona sa proti Olympiakosu ujala vedenia už v 7. minúte po akcii Lopeza. Lamine Yamal zoči-voči Konstantinosovi Tzolakisovi neuspel, no lopta sa opäť odrazila k Lopezovi, ktorý ju aj s prispením obrancov Olympiakosu dopravil do siete. V 39. minúte Lopez po prihrávke Pedra Fernandeza presnou strelou k vzdialenejšej žrdi zvýšil na 2:0. Do druhého polčasu vstúpil Olympiakos aktívnejšie a v 54. minúte znížil z pokutového kopu Ayoub El Kaabi. Snahu jeho tímu o vyrovnanie však pribrzdilo následné vylúčenie Santiaga Hezzeho. Barcelona výhodu dokonale využila. Yamal premenil penaltu nariadenú za faul Tzolakisa, Lopez v 76. minúte po akcii Raphinhu zavŕšil hetrik a ďalšie dva góly Barcelony pridal Marcus Rashford.
Kajrat, ktorý v 3. predkole vyradil Slovan Bratislava, hral proti Pafosu od 4. minúty v početnej výhode. Joao Correia fauloval Luisa Matu a videl červenú kartu. Kazašský tím si však v ďalšom priebehu zápasu nedokázal vytvoriť žiadnu vyloženú šancu. V 72. minúte boli blízko ku gólu hostia. Lopta sa od bránkovej konštrukcie odrazila za čiaru, no gól napokon neplatil pre ofsajd.
Liga majstrov - 3. kolo ligovej fázy:
Kajrat Almaty - Pafos FC 0:0
ČK: 4. Correia (Pafos)
FC Barcelona - Olympiakos Pireus 6:1 (2:0)
Góly: 7., 39. a 76. Lopez, 74. a 79. Rashford, 68. Yamal (z 11 m) - 54. El Kaabi (z 11 m), ČK: 57. Hezze (Olympiakos, po 2. ŽK)
Kajrat Almaty - Pafos FC 0:0
ČK: 4. Correia (Pafos)
FC Barcelona - Olympiakos Pireus 6:1 (2:0)
Góly: 7., 39. a 76. Lopez, 74. a 79. Rashford, 68. Yamal (z 11 m) - 54. El Kaabi (z 11 m), ČK: 57. Hezze (Olympiakos, po 2. ŽK)