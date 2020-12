Barcelona bez Messiho zaváhala, smoliar Braithwaite

Barcelona 30. decembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona stratili ďalšie body v tejto sezóne španielskej La Ligy, keď v zápase 16. kola iba remizovali doma s Eibarom 1:1. Podľa trénera Ronalda Koemana sa na výkone "blaugranas" negatívne prejavila absencia Lionela Messiho, Argentínčan nemohol nastúpiť pre zranenie pravého členka.



Duel s Eibarom sledoval iba z tribúny, zahalený v zimnej bunde. Po záverečnom hvizde ho kamera zachytila, ako nespokojne krúti hlavou. Messiho zdravotné problémy by podľa španielskych médií nemali byť vážne. "Samozrejme, Leo nám chýbal. V každom zápase je rozdielový hráč," poznamenal Koeman po stretnutí, v ktorom jeho zverenci nepremenili viacero šancí.



Smoliarom bol najmä Martin Braithwaite, dánsky útočník mal dve veľké príležitosti poslať Barcelonu v prvom polčase do vedenia. Už v 8. minúte nepremenil pokutový kop, ktorý nariadil rozhodca po faule na Ronalda Arauja v šestnástke hostí. Braithwaite z bieleho bodu netrafil ani bránu. V 25. minúte po centri Juniora Firpa z ľavej strany rozvlnil sieť, no rozhodcovia neuznali gól pre ofsajd. V druhom polčase nevyužil ďalšiu šancu striedajúci Ousmane Dembele, ktorý stroskotal na brankárovi Markovi Dmitrovičovi. Hostia však aktívnym pressingom otupili tlak domácich a v 57. minúte sami gólovo udreli. Stopér Araujo zaváhal pri rozohrávke, Kike Garcia mu zobral loptu a svoj únik chladnokrvne zakončil. Domáci sa zmohli už len na jednu odpoveď, o desať minút neskôr po prihrávke Firpa vyrovnal Dembele.



"Nechápem, ako sme tento zápas nemohli vyhrať. Vytvorili sme si dostatok šancí, nepremenili jedenástku, dovolili sme súperovi skórovať z jeho jedinej strely na bránu," lamentoval Koeman. Katalánsky tím tak v domácej súťaži opäť zaváhal, po remíze 2:2 s Valenciou si pripísal na Camp Nou ďalší nerozhodný výsledok. V neúplnej tabuľke je šiesty so sedembodovou stratou na vedúce Atletico Madrid, ktoré má dva zápasy k dobru. "Ak mám byť realistický, boj o titul sa nám veľmi skomplikoval. Samozrejme, nič nie je nemožné, no musíme si uvedomiť, akú už máme stratu," citovala holandského kouča agentúra AP.



Araujo sa po zápase ospravedlnil za svoje zaváhanie pri inkasovanom góle: "Nemôžeme si dovoliť urobiť takú chybu, akú som predviedol. Nevšimol som si, že súperov útočník je pri mne tak blízko. Beriem za to plnú zodpovednosť. Je to smola, inak sme hrali totiž dobre a chceli sme zvíťaziť. Nezostáva nám nič iné, ako ďalej tvrdo pracovať. Stále môžeme bojovať o titul. My sme Barcelona, pred nami je ešte veľa zápasov a všeličo sa môže stať." Barcelona tak zakončila náročný rok 2020 ďalším negatívnym výsledkom. Okrem Messiho jej chýbali pre vážne zranenie aj Ansu Fati a Gerard Pique a aby toho nebolo málo, v závere zápasu stratila aj stredopoliara Philippea Coutinha, ktorý si poranil koleno a v nadstavenom čase odkrivkal z trávnika. "Hovoril mi, že zacítil bolesť v ľavom kolene. Potrebuje podstúpiť detailnejšie vyšetrenia, aby sme vedeli, čo mu presne je," informoval Koeman.



"Barca" prvýkrát v histórii darovala Eibaru body na domácom trávniku, predošlých šesť vzájomných konfrontácií na Camp Nou zakaždým vyhrala. "Samozrejme, chýbal im Messi," komentoval duel autor jediného gólu hostí Kike Garcia. "Je jeden z najlepších futbalistov všetkých čias. Vo väčšine zápasov, ktoré sme hrali proti Barcelone, nám nasúkal tri či štyri góly. No vedeli sme, že ak budeme trpezliví, tak prídu naše šance. Vydržali sme do polčasu a potom sme súpera prekvapili. Vďaka neustálemu pressingu sme si odniesli z Campu Nou cenný bod."