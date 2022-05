Barcelona bude definitívne v Lige majstrov, Xavi: Opustili sme Titanic

Futbalista FC Barcelona sa tešia po výhre 2:1 v zápase 35. kola španielskej La Ligy Real Betis - FC Barcelona v andalúzskom meste Sevilla v sobotu 7. mája 2022. Foto: TASR/AP

Barcelona 8. mája (TASR) - Futbalisti FC Barcelona už nemôžu získať titul v La Lige, no v závere ročníka si vylepšili náladu po neúspešnom štarte do sezóny. V sobotňajšom zápase 35. kola zvíťazili na ihrisku Betisu Sevilla 2:1, upevnili si druhú priečku a definitívne zaistili štart v budúcom ročníku Ligy majstrov.V tabuľke mali Katalánci po sobote náskok piatich bodov pred FC Sevilla, ktorý mal pred sebou nedeľný duel na pôde Villarrealu. Rozhodujúci gól stretnutia dal v štvrtej minúte nadstavenia druhého polčasu obranca Jordi Alba.povedal pre Marcu tréner Xavi.Úvodný gól Kataláncov zaznamenal Fati. Devätnásťročný zakončovateľ sa pomaly dostáva do formy po zranení stehenného svalu, skóroval prvýkrát od novembra.pripomenul kouč Kataláncov, prečo si Fatiho v tíme vážia.Katalánsky veľkoklub čakajú do konca sezóny ešte súboje s Vigom, Getafe a Villarrealom. Potom sa už môže venovať príprave na budúcu sezónu, v ktorej sa chce vyhnúť problémom z minulého roka, keď sa v novembri nachádzal na 9. priečke tabuľky.pripustil Xavi.Betis nezvláda záver sezóny a uniká mu príležitosť zahrať si v Lige majstrov. Z uplynulých štyroch stretnutí získal iba dva body a za štvrtým Atleticom zaostával po sobote o tri body, Madridčania mali ešte pred sebou nedeľný večerný súboj s Realom Madrid.povzdychol si tréner Betisu Manuel Pellegrino.