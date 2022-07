Barcelona čaká na odpoveď Bayernu na ponuku za Lewandowského

Barcelona 7. júla (TASR) - Španielsky futbalový vicemajster FC Barcelona čaká na odpoveď Bayernu Mníchov na ponuku za poľského útočníka Roberta Lewandowského. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol prezident katalánskeho klubu Joan Laporta.



Podľa agentúry DPA je Lewandowski hlavný cieľ Barcelony v prestupovom období pred sezónou 2022/2023. Poľský reprezentant sa nedávno vyjadril, že jeho kariéra v Bayerne je na konci a je otvorený príchodu do Barcelony. Medzičasom sa na Ibize stretol s trénerom Barcelony Xavim, ktorému údajne vyjadril chuť spolupracovať. "Lopta je teraz na strane Bayernu. Dali sme mu ponuku za Lewandowského a čakáme na odpoveď," povedal Laporta.



Barcelona ponúkla Bayernu 40 miliónov eur a ďalších 5 miliónov bonusových príplatkov. Lewandowski má s Bayernom zmluvu platnú do 30. júna 2023, no z klubu chce odísť ešte pred vypršaním kontraktu.