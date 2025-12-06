Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Barcelona chce údajne získať Martineza z Interu Miláno

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa zdroja sa 28-ročný futbalista stal hlavným cieľom športového riaditeľa španielskeho tímu Deca, ktorý v súčasnosti študuje trh.

Autor TASR
Barcelona 6. decembra (TASR) - Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona plánuje počas nadchádzajúceho prestupového obdobia získať stredného útočníka svetovej triedy. Medzi tými, ktorí sú na zozname „Blaugranas“, je aj útočník Lautaro Martinez z Interu Miláno. Informuje o tom zámorská stanica ESPN.

Podľa zdroja sa 28-ročný futbalista stal hlavným cieľom športového riaditeľa španielskeho tímu Deca, ktorý v súčasnosti študuje trh. V tejto sezóne odohral argentínsky útočník 17 zápasov vo všetkých súťažiach, strelil 10 gólov a pridal dve asistencie. Jeho zmluva platí do leta 2029. Podľa informácií na portáli Transfermarkt je jeho trhová hodnota 85 miliónov eur.
