Barcelona definitívne opustila Superligu, zostáva v nej len Real
Autor TASR
Barcelona 7. februára (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona definitívne vystúpil z projektu Európskej Superligy. Ako posledný klub v neúspešnom projekte zostal Real Madrid.
„FC Barcelona oznamuje, že dnes oficiálne upovedomila vedenie projektu Európskej Superligy a kluby, ktoré boli jeho súčasťou, o svojom odstúpení,“ uviedli Katalánci vo vyhlásení. Prezident „blaugranas“ Joan Laporta vyhlásil už v októbri minulého roka, že Barcelona chce obnoviť vzťahy s Európskou futbalovou úniou (UEFA) a dištancovať sa od projektu, ktorý v roku 2021 spustilo 12 klubov. Nádeje na jeho štart sa však prakticky okamžite zrútili pod obrovským tlakom fanúšikov aj vrcholných futbalových inštitúcií. Informovala agentúra AFP.
