Barcelona dlhuje za prestupy približne 126 miliónov eur

Barcelona 24. júna (TASR) - Futbalový klub FC Barcelona aktuálne dlhuje súperom približne 126 miliónov eur. Za prestupy nezaplatil plnú čiastku 19 klubom.



Katalánsky veľkoklub si po zlom štarte do uplynulej sezóny napokon vybojoval 2. priečku v La lige a účasť v nadchádzajúcom ročníku Ligy majstrov. Stále ho však trápia finančné problémy. Naďalej nedokázal vyplatiť plnú sumu za prestup Philippeho Coutinha, Liverpoolu dlhuje ešte 29 miliónov eur. Brazílčan prestúpil do Barcelony ešte v roku 2018.



Ďalšími veriteľmi Barcelony sú Girondins Bordeaux, ktorému "blau-Granas" dlhujú 10 miliónov za príchod Malcoma. Na 9 miliónov čaká aj Sporting Braga, z ktorého odišiel do Katalánska Trincao. Správu zverejnil server barcauniversal.com