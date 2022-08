Barcelona doma iba remizovala s Vallecanom, premiéra Lewandowského

La Liga - 1. kolo:



FC Barcelona - Rayo Vallecano 0:0



ČK: 90+3. Busquets (Barcelona) po druhej ŽK







Real Valladolid - FC Villarreal 0:3 (0:0)



Góly: 82. a 90. Baena, 49. Jackson







Celta Vigo - Espanyol Barcelona 2:2 (1:0)



Góly: 45+2. Aspas, 63. Pacienca - 72. Exposito, 90+8. Joselu (z 11 m)

Madrid 14. augusta (TASR) - Futbalistom FC Barcelona nevyšiel vstup do novej sezóny španielskej La Ligy. Na Camp Nou iba remizovali s Rayom Vallecanom 0:0. V základnej jedenástke domácich nastúpili aj tri letné posily - poľský kanonier Robert Lewandowski, brazílsky krídelník Raphinha a dánsky obranca Andreas Christensen.Lewandowski síce v 12: minúte dopravil loptu do siete, gól však neplatil pre ofsajd. Barcelona dohrávali s desiatimi, keď v nadstavenom čase musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín Sergio Busquets. V závere neplatil pre postavenie mimo hry ani gól hosťujúceho Falcaa.Futbalisti Celty Vigo remizovali v 1. kole španielskej La Ligy s Espanyolom Barcelona 2:2. Domáci viedli po góloch Iaga Aspasa a Goncala Paciencu 2:0, no hosťom sa podarilo vyrovnať. Remízu zariadil v ôsmej minúte nadstaveného času z pokutového kopu Joselu. Nováčik súťaže Real Valladolid prehral doma s Villarrealom 0:3.