Barcelona dostala povolenie na otvorenie severnej tribúny
Katalánsky klub pôvodne plánoval otvoriť štadión v novembri 2024, ale omeškané práce viedli k tomu, že návrat domov musel odložiť až o rok.
Autor TASR
Barcelona 10. marca (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona získal povolenie na otvorenie svojej severnej tribúny a rozšírenie kapacity na čiastočne zrekonštruovanom domovskom štadióne Camp Nou na takmer 63.000 miest.
Po meškaniach s opätovným otvorením štadióna, ktorý bol počas stavebných prác zatvorený viac ako dva roky, bol klub schopný po svojom návrate v novembri hostiť fanúšikov na troch zo štyroch tribún s kapacitou 45.000 miest. „Aktiváciou (VIP) priestorov a Gol Norte (severnej tribúny) sa kapacita Spotify Camp Nou rozširuje na 62.652 divákov,“ uviedla Barca vo vyhlásení.
Katalánsky klub pôvodne plánoval otvoriť štadión v novembri 2024, ale omeškané práce viedli k tomu, že návrat domov musel odložiť až o rok. Na Camp Nou budú ďalej pokračovať práce na výstavbe tretieho poschodia štadióna, aby sa jeho kapacita zvýšila na 105.000 miest a následne na pridaní strechy. Projekt v hodnote 1,5 miliardy eur by mali dokončiť v lete 2027, informovala agentúra AFP.
