Barcelona dostala úder kladivom, Xavi: Zaslúžili si postup

Barcelona 15. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sa rozlúčili s pohárovou Európou. Pred bránami semifinále Európskej ligy ich senzačne zastavili hráči Eintrachtu Frankfurt, ktorí po domácej remíze 1:1 vyhrali vo štvrtok večer na Camp Nou 3:2. V boji o postup do finále sa nemecký tím stretne s West Hamom, ktorý vyradil Lyon.



Dvoma gólmi sa na triumfe Eintrachtu podieľal srbský útočník Filip Kostič, ďalší presný zásah pridal Rafael Santos Borre. Domáci futbalisti už len znížili z 0:3 na 2:3 gólmi v nadstavenom čase. V 91. minúte sa presadil Sergio Busquets a v jedenástej minúte extračasu upravil na konečných 2:3 z pokutového kopu Memphis Depay. Čas na vyrovnanie už domácim nezostal.



Barcelona prehrala v riadnom čase prvýkrát od decembra, ukončila tak 23-zápasovú sériu bez premožiteľa vo všetkých súťažiach a nezíska do klubovej vitríny ďalšiu trofej. Výkony Kataláncov mali po príchode trénera Xaviho Hernandeza stúpajúcu tendenciu, “blaugranas” nedávno deklasovali Real Madrid na jeho ihrisku 4:0 a v La Lige sa dostali na druhé miesto. O to šokujúcejšie je vypadnutie s Frankfurtom. “Je to ako úder kladivom. Treba však povedať, že si zaslúžili postup,” povedal pre agentúru AFP Xavi. “Napriek heroickému záveru musíme priznať, že sme nehrali dobre. Mali sme loptu pod kontrolou, ale neboli sme nebezpeční vpredu. Je to sklamanie,” dodal pre espn.com.



Úplne iné emócie boli na strane nemeckého tímu, ktorý má šancu získať prvú európsku pohárovú trofej po tom, ako v roku 1980 vyhral niekdajší Pohár UEFA. “Ukázalo sa, že za peniaze si všetko nekúpite. Emócie z postupu v nás ostanú navždy,” povedal tréner Frankfurtu Oliver Glasner. “Nemám slov. Každý čakal, že tu vypadneme. Vedeli sme, že musíme byť efektívni a využiť svoje šance. To sa podarilo. Sme v semifinále, ale chceme ísť ďalej. Ukázali sme, že sa nemusíme báť žiadneho súpera,” zdôraznil pre espn.com brankár Kevin Trapp.



Prvý zápas semifinále medzi West Hamom a Frankfurtom je na programe 28. apríla v Anglicku, odveta 5. mája v Nemecku. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Glasgow Rangers a RB Lipsko.