Barcelona je favoritom na San Sire,Bayern po takmer dekáde proti Plzni

Futbalista Neapola Andre Zambo Anguissa sa teší z gólu v zápase 8. kola talianskej Serie A SSC Neapol - FC Turín 1. októbra 2022 v Neapole. Foto: TASR/AP

3. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov - UTOROK 4. októbra (časy sú v SELČ)



A-skupina:



21.00 Ajax Amsterdam - SSC Neapol



21.00 FC Liverpool - Glasgow Rangers





B-skupina:



21.00 FC Bruggy - Atletico Madrid



21.00 FC Porto - Bayer Leverkusen





C-skupina:



18.45 Bayern Mníchov - Viktoria Plzeň



21.00 Inter Miláno - FC Barcelona





D-skupina



18.45 Olympique Marseille - Sporting Lisabon



21.00 Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur

Bratislava 3. októbra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno neprežívajú v domácej súťaži najlepšie obdobie a v utorok navyše privítajú náročného súpera v rámci C-skupiny Ligy majstrov. Vicemajstri Serie A sú v tabuľke na 9. mieste, počas ôsmich kôl zaznamenali rovnaké množstvo prehier, ako za celú predchádzajúcu sezónu. Ak chcú pomýšľať na jarné pôsobenie v najprestížnejšej kontinentálnej súťaži, musia proti Barcelone dosiahnuť dobrý výsledok.Inter v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom má po dvoch kolách skupinovej fázy na konte tri body za výhru na pôde Plzne (0:2), v rovnakom pomere predtým podľahol Bayernu Mníchov. Katalánci naopak predvádzajú na domácej scéne skvelé výkony, po siedmich kolách sú na čele tabuľky s jediným inkasovaným gólom.Nemecký majster počíta proti Plzni s plným bodovým ziskom – český tím je na chvoste tabuľky bez bodu a s jedným gólom, o ktorý sa postaral Jan Sýkora na Camp Nou (1:5). Mníchovčania sú favoriti skupiny, no v Bundeslige sa im nedarí potvrdzovať majstrovskú formu – v ôsmich zápasoch stratili už deväť bodov a na vedúci Union Berlín im chýbajú dva. V stretnutí by sa mohol objaviť aj slovenský záložník Erik Jirka, jeho krajania René Dedič a náhradný brankár Marián Tvrdoň budú zrejme len na striedačke. Ich tím si naposledy zmeral sily s európskym veľkoklubom v skupinovej fáze LM 2013/14 a celkovo mu podľahol 0:6.Ďalší Slovák sa v prestížnej súťaži predstaví v drese Neapolu – tím Stanislava Lobotku zavíta na ihrisko Ajaxu Amsterdam a bude bojovať o tretí triumf v A-skupine. Zverenci Luciana Spallettiho zaznamenali doteraz dve jasné výhry, v tomto ročníku domácej súťaže ešte neprehrali a celkovo ťahajú šnúru štrnástich stretnutí, v ktorých nenašli premožiteľa.O prvé body v ich skupine naopak zabojuje Glasgow Rangers, škótsky vicemajster je zatiaľ bez gólu a v utorok zavíta na Anfield, kde si zmeria sily s vlaňajším finalistom súťaže. Liverpool podáva nevýrazne výkony na domácej i európskej scéne napriek tomu, že v rámci starého kontinentu sa očakávala jasná dominancia anglických klubov. Tie minuli oproti ostatným tímom z najlepších piatich súťaží neporovnateľne viac peňazí na letné prestupy.Z rovnakého dôvodu prekvapuje aj Tottenham, ktorý podľahol v D-skupine Sportigu Lisabon 0:2 a v utorok zavíta na pôdu Frankfurtu. Úradujúci majster Európskej ligy má na konte rovnaký počet bodov ako "Spurs", oba tímy zdolali Olympique Marseille. Nemecký klub však "chytil rytmus" v domácej súťaži, keď vyhral štyri z predchádzajúcich piatich zápasov a ako prvý dokázal v sobotu zdolať vedúci Union Berlín (2:0).Premožiteľa naopak ešte nenašiel v domácej súťaži Olympique Marseille, no v rámci D-skupiny LM je bez bodu i bez gólu. Zmeniť sa to pokúsi na pôde vedúceho Sportingu. Ďalší portugalský zástupca FC Porto nastúpi v rámci "béčka" Bayer Leverkusen a tiež bude hrať o prvé body v tomto ročníku LM. Tentokrát sú však favoritom hostia. Vedúce Bruggy privítajú Atletico Madrid.