Barcelona je na čele aj po kontroverziách, Flick: Verím vo VAR

Barcelona 18. februára (TASR) - Futbalisti Barcelony sa síce chopili šance a na čele La Ligy predbehli Real Madrid, no po pondelkovom zápase s Rayom Vallecano (1:0) sa v Španielsku hovorilo najmä o kontroverziách. O domácom triumfe Kataláncov rozhodol v 28. minúte Robert Lewandowski z pokutového kopu.



Hlavný rozhodca Melero Lopez nariadil penaltu po faule hosťujúceho Patheho Cissa, ktorý sotil na zem obrancu Iniga Martineza. V tábore Rayo Vallecano však po stretnutí prevládali zmiešané pocity, pretože v podobných situáciách, keď sa dopustili nedovolených zákrokov hráči Barcelony na Cissa i Abdula Mumina, arbiter pokutové kopy neodpískal. "Nepoznáme kritériá, podľa ktorých jednu situáciu odpískal a ďalšie nie. O rozhodcoch nepochybujem, chcú to robiť čo najlepšie. Sú to profesionáli, no myslím si, že dnes neboli takí presní, ako by mali byť," uviedol po zápase prezident madridského klubu Martin Presa.



Krídelníka hostí Jorgeho de Frutosa hneval neuznaný gól pre ofsajdové postavenie Randyho Nteku, ktorý blokoval brániaceho Martineza. "Rozhodol som sa príliš rýchlo na to, aby sa ku mne dostal súper. Mal to byť uznaný gól," tvrdil de Frutos. Brankár hostí Augusto Batalla sa však obviňujúceho komentára zdržal. "Nerád hovorím o rozhodovaní, uvidím neskôr. Všetci si robíme svoju prácu. Zvyčajne hovorím veci na rovinu, ale dnes sa na to necítim," citoval Argentínčana denník Marca.



Tréner Barcelony Hansi Flick prejavil v rozhodcov dôveru. "Máme VAR a ja v tento systém verím. To je všetko, čo môžem povedať o kontroverzných situáciách," konštatoval nemecký kormidelník. "Z toho mála, čo som mal možnosť vidieť, si myslím, že faul na Iniga bol jasná penalta. Nemôžeme vyhrať každý zápas 3:0, museli sme sa na to narobiť," dodal obranca Alejandro Balde.



Katalánci neprehrali v piatom ligovom stretnutí za sebou a na líderskej pozícii vystriedali o skóre Real, ktorý cez víkend zaváhal na trávniku Osasuny (1:1). Tretie Atletico stráca na dvojicu bod. "Všetci sa tešia z našej novej pozície. Myslím si, že sme hrali veľmi dobre, aj keď verím, že to vieme aj lepšie," povedal Flick.



Vallecano, ktoré ukončilo deväťzápasovú sériu bez prehry, figuruje na šiestom mieste tabuľky. Najbližšie doma privíta piaty Villarreal, Barcelončania si zmerajú sily s Las Palmas.