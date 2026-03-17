Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. marec 2026
< sekcia Šport

Barcelona je podľa Laportu blízko k predĺženiu zmluvy s Flickom

Tréner Barcelony Hansi Flick sa usmieva počas tlačovej konferencie pred utorňajším osemfinálovým zápasom Ligy majstrov Newcastle United - FC Barcelona v Newcastli v pondelok 9. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Barcelona 17. marca (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona je blízko k predĺženiu zmluvy s trénerom A-tímu Hansim Flickom. V rozhovore pre katalánske rádio RAC1 to povedal prezident „blaugranas“ Joan Laporta.

Nemecký kormidelník pôsobí na lavičke Barcelony od leta 2024. Vlani ju vo svojej prvej sezóne doviedol k majstrovskému titulu v La Lige, zisku Španielskeho pohára a zaujal aj v prestížnej Lige majstrov, kde Katalánci skončili pred bránami finále po dvojzápase s Interom Miláno. Šesťdesiatjedenročný Flick má s klubom momentálne podpísaný kontrakt do leta 2027. „Všetci máme v úmysle zmluvu predĺžiť. Hansimu sa to pozdáva tiež,“ citovala Laportu agentúra DPA.
Neprehliadnite

Premiér: Doprava ropy tankermi pre rafinériu sa komplikuje preplácaním

EÚ zaplatí opravu poškodeného ropovodu Družba, tvrdia Costa a Leyenová

Slovensko sa vrátilo zo ZPH s troma medailami, Riapoš: Pohľad je rôzny

J. HEDERA: Plastické operácie sa robia už trojmesačným kojencom