Barcelona konečne uspela, víťazstvo režíroval supernáhradník Messi

Futbalista FC Barcelona Lionel Messi (tretí zľava) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase 9. kola La Ligy FC Barcelona - Betis Sevilla v Barcelone v sobotu 7. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Futbalista FC Barcelona Lionel Messi (uprostred) sa teší po strelení gólu v zápase 9. kola La Ligy FC Barcelona - Betis Sevilla v Barcelone v sobotu 7. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Barcelona 8. novembra (TASR) - Lionel Messi potreboval len 45 minút na to, aby výrazne pomohol Barcelone k prvému víťazstvu v španielskej lige po štyroch zápasoch. Argentínsky futbalista, ktorý začal duel s Betisom Sevilla iba na lavičke, strelil v druhom polčase dva góly a jeho tím vyhral 5:2. V tabuľke La Ligy poskočili "blaugranas" na ôsme miesto.Messi začal duel na lavičke Barcelony prvýkrát od septembra 2019, v posledných 37 dueloch odohral vždy plnú minutáž. Tréner Ronald Koeman vysvetlil jeho absenciu v základnej zostave únavou a ľahkým zranením.povedal Koeman pre espn.com. Základná zostava Barcelony bez Messiho prekvapila aj trénera Betisu.povedal Manuel Pellegrini podľa agentúry DPA. Messi vystriedal po polčase osemnásťročného Ansua Fatiho, ktorý si poškodil meniskus a podľa španielskych médií môže chýbať tri až päť mesiacov. Barcelona viedla od 22. minúty po góle francúzskeho útočníka Ousmane Dembeleho. Potom nepremenil jedenástku Antoine Griezmann a hostia krátko pred zmenou strán vyrovnali, keď Sanabria využil nedôraznosť barcelonskej obrany.Barcelona bola lepším tímom, ale po príchode Messiho jej sila ešte stúpla. Hviezdny Argentínčan dal o sebe vedieť krátko po príchode na ihrisku, keď šikovne prepustil prízemný center Jordiho Albu a Griezmann v 49. minúte do prázdnej brány zvýšil na 2:1. V 61. minúte premenil Messi penaltu, keď potrestal ruku Aissu Mandiho. Alžírčan zastavil prudkú strelu Dembeleho na bránkovej čiare, keď mu lopta napálila do ruky a rozhodca ho po vzhliadnutí situácie na VAR aj prísne vylúčil.Hostia aj s desiatimi hráčmi znížili, ale ich šance na úspech pochoval v 83. minúte Messi, keď po pätičke Sergiho Roberta strelil prvý gól z hry v tejto sezóne. Skóre uzavrel v 90. minúte sedemnásťročný Pedri.povedal podľa agentúry DPA obranca "Barcy" Jordi Alba.