Barcelona má po El Clasicu titul na dosah, Flick: Som veľmi šťastný

Snímka zo zápasu FC Barcelona - Real Madrid. Foto: TASR/AP

Barcelona 12. mája (TASR) - Futbalisti FC Barcelona vyhrali aj štvrté El Clasico v prebiehajúcej sezóne a titul v španielskej lige majú na dosah. V nedeľu dokázali v prestížnom súboji na domácej pôde zmazať dvojgólový náskok Realu Madrid a po triumfe 4:3 majú tri kolá pred koncom súťaže sedembodový náskok na obhajcov titulu. Kouč Hansi Flick bol po stretnutí šťastný, ale podľa neho sa práca ešte neskončila. „Bielemu baletu“ nestačil k bodom ani hetrik Kyliana Mbappeho.Barcelona vyhrala všetky štyri konfrontácie s Realom v tejto sezóne, pričom celkovo strelila až 16 gólov. „,“ uviedol Lamine Yamal pre Movistar. Sedemnásťročný krídelník po polhodine hry vyrovnal na 2:2.Katalánci by mohli oslavovať zisku titulu už v stredu, ak Real zaváha doma proti Mallorce. V prípade, že favorit vyhrá, Barcelona môže potvrdiť prvenstvo vo štvrtok na pôde Espanyolu. „.“ uviedol Flick podľa AFP. Po triumfe nad Realom však videl v hre tímu aj negatíva: „," skonštatoval kormidelník Barcelony.Nedeľňajší duel dostal zápletku už na konci tretej minúty, prvú väčšiu šancu hostí musel hasiť domáci brankár Wojciech Szczesny zastavením Mbappeho a rozhodca nariadil pokutový kop, po ktorom faulovaný hráč otvoril strelecký účet stretnutia. Francúzsky útočník po štvrťhodine pridal druhý presný zásah, no domáci ešte v prvom polčase predviedli brat. Presadili sa Eric Garcia s Yamalom a dvakrát sa tešil Raphinha. Mbappe v 70. minúte skompletizoval hetrik, no Realu sa už v závere nepodarilo vyrovnať.„Biely balet“ tak po Lige majstrov s veľkou pravdepodobnosťou neobháji titul ani v domácej súťaži. „,“ uviedol Carlo Ancelotti, kouč Realu.Podľa španielskych médii by mal Ancelotti opustiť lavičku tímu a prevziať brazílsku reprezentáciu. Na jeho pozícii by ho mal nahradiť Xabi Alonso, ktorý tento týždeň informoval, že po sezóne skončí v Leverkusene. Na otázku, či je to jeho posledné Clasico, Ancelotti odpovedal: „.“